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薇帕颱風雨彈來襲！花蓮市10抽水站完成試機　全面監控水位

▲花蓮市長魏嘉彥前往萬壽抽水站進行視察，並提醒市民提前做好防汛準備。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉彥前往萬壽抽水站進行視察，並提醒市民提前做好防汛準備。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央氣象署已針對今年第6號輕度颱風「薇帕」發布海上颱風警報，預估18日下半天至明日間最為接近台灣。在颱風外圍環流及午後對流雲系增強的共同影響下，花蓮地區已出現大雨等級強降雨。為掌握市區排水及水位情形，花蓮市長魏嘉彥特地前往萬壽抽水站進行視察，並提醒市民提前做好防汛準備。

魏嘉彥表示，雖然颱風暴風圈尚未靠近，但其外圍環流已挾帶大量雨勢襲來，今日視察萬壽抽水站周邊溪流及水位高度，希望必要之時抽水站與排水設施皆能即時運作，降低災情發生風險。

▲花蓮市長魏嘉彥前往萬壽抽水站進行視察，並提醒市民提前做好防汛準備。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼市公所持續監控全市各排水系統水位。

魏嘉彥也特別呼籲市民朋友，在風雨正式來襲之前，主動清理住家門前的水溝蓋，移除落葉及雜物，以確保排水順暢。如發現排水系統有堵塞情形，可立即通報花蓮市公所清潔隊，將儘速派員前往處理。

▲花蓮市長魏嘉彥前往萬壽抽水站進行視察，並提醒市民提前做好防汛準備。（圖／花蓮市公所提供，下同）

工程隊長洪國山補充，目前市公所工程隊已全面啟動颱風期間防災機制，持續監控全市各排水系統水位，包含美崙溪與南濱出海口等重要區域。同時，花蓮市轄內共計十座抽水站，皆已完成抽水機組測試與定期保養工作，隨時可投入運作，降低積淹水風險。

魏嘉彥再次提醒市民，颱風期間請留意氣象資訊並提高警覺，積極配合市公所防災整備，共同守護家園安全。
 

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