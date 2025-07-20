　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國鋼鐵業生產過剩　4家中企獲利不敵1家日企

▲▼中國鋼鐵。（圖／CFP）

▲中國鋼鐵業內捲嚴重，獲利慘淡。（圖／CFP）

文／中央社

中國鋼鐵業生產過剩，「內捲式」惡性競爭擾亂市場秩序，行業效益下滑。媒體試算，去年中國前4大最賺錢上市鋼鐵企業年度淨利總和不敵單一家日企－日本製鐵。

第一財經根據中國、日本主要鋼鐵企業2024年財務報告加以試算發現，去年中國前4大最賺錢的上市鋼鐵企業年度淨利總和不敵1家日本製鐵。

日本製鐵去年淨利為3502億日圓，相當於人民幣168億元（約新台幣688.8億元）。

中國去年最賺錢前5大上市鋼鐵企業淨利分別為寶鋼股份（73.62億元）、中信特鋼（51.26億元）、南鋼股份（22.61億元）、華菱鋼鐵（20.32億元）、久立特材（14.9億元）。

去年日本製鐵粗鋼產量3964萬噸，在今年6月完成對美國鋼鐵公司的收購後，最新粗鋼產能可達5782萬噸，若按粗鋼產量排名，日本製鐵依然在中國鞍鋼集團後，名列全球第3位。

鋼鐵,工廠,工人,金屬（圖／視覺中國）

「世界鋼鐵統計數據2025」顯示，中國寶武集團去年以逾1.3億噸粗鋼產量位居榜首，鞍鋼集團居第2位，中國其他的鋼鐵企業河鋼、沙鋼、建龍、首鋼也名列世界前10位；日本製鐵淨利卻是遠高過中國的鋼鐵企業。

蘭格鋼鐵網研究中心副主任葛昕表示，這與日本製鐵在原料成本、產品結構等方面的優勢有關。日本的鋼鐵企業早年透過參股或控股方式掌握海外礦石資源，在原料成本占據優勢，更多地生產高端鋼材，使企業獲得更高獲利率。

日本房地產泡沫1990年代破滅後，建築用鋼需求大幅下降，日本的鋼鐵企業開始調整產品結構，專注於生產高強度、耐腐蝕的特種鋼材，包括汽車用高強鋼和電子設備用精密鋼材等。

葛昕提到，目前的國內市場尚在充分內捲（過度競爭、內耗）階段，大多數鋼廠處在同質化競爭，「以前是建築鋼材同質化，現在連板材也快要殺成紅海了，比如高端品種冷軋產品去年就一直在跌價」。

中國鋼鐵工業協會會長姚林日前在年初會員大會直言，控制產能擴張、促進產業集中未能取得明顯成果，部分企業仍有放量生產、低價取勝思維，內捲式惡性競爭擾亂市場秩序，行業效益持續下滑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 5951 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
葵司正式宣布引退！　結束14年AV生涯
看台師大記者會被氣到！　一票轟陳忠慶：太不負責任
機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！一舉動超親民
激戰一半「突停機」！　男友藉口何妤玟傻眼
演唱會開一半！泰女星突強拉觀眾讓位「緊擁千萬男友爆哭」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／劉宇寧脫掉了！　羞笑「早知道練點肌肉」全場女粉絲高潮

中國鋼鐵業生產過剩　4家中企獲利不敵1家日企

外媒：黑石集團退出收購TikTok交易

陸國防部：中越將在廣西舉行首次陸軍聯訓

「史上最難喝飲料」大復活　快過期紅色尖叫一瓶賣355元台幣

薇帕預計下午登陸廣東　珠海、陽江宣布停班停課

薇帕強襲香港　港府掛出「十號風球」中小學全停課

關稅倒數！歐盟打「中國牌」討好美　陸官媒拿數據打臉：站得住腳？

深入1820米！打破全球紀錄　陸科研隊挖到「最深」砂岩型鈾礦

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲　一百多位車友哭爆

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

【下面起火了！】國道驚見車子開到燒起來了還在開

【薑是老的辣】葉君璋奪鐵捕封殺王　球拋觀眾席「送福利」

【終於道歉了】#女足抽血案 台師大校長吳正己 率教練周台英鞠躬道歉

【國道驚魂】遊覽車猛撞施工員！　擋風玻璃全碎40名旅客嚇傻

影／劉宇寧脫掉了！　羞笑「早知道練點肌肉」全場女粉絲高潮

中國鋼鐵業生產過剩　4家中企獲利不敵1家日企

外媒：黑石集團退出收購TikTok交易

陸國防部：中越將在廣西舉行首次陸軍聯訓

「史上最難喝飲料」大復活　快過期紅色尖叫一瓶賣355元台幣

薇帕預計下午登陸廣東　珠海、陽江宣布停班停課

薇帕強襲香港　港府掛出「十號風球」中小學全停課

關稅倒數！歐盟打「中國牌」討好美　陸官媒拿數據打臉：站得住腳？

深入1820米！打破全球紀錄　陸科研隊挖到「最深」砂岩型鈾礦

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲　一百多位車友哭爆

免費腹超揪出逾八成異常個案　台南市立醫院籲及早篩檢

林智勝快閃觀眾席簽名回饋球迷　明星賽最後一戰扛先發第二棒守游擊

《殺戮空間 3》恐又要延期？遭爆要玩家簽「5年保密條款」

男每天發燒冒紅疹　醫揪出「恙蟲病」嚴重恐呼吸衰竭

「男神陸續翻車」他愛惜羽毛　李敏鎬提醒自己：我也可能出現問題

呂彥青戴Mic聽主播配球配合陳晨威「啾啾」：給他一點空間

越南一家4口罹難！帶孩子過暑假遇翻船　親人淚訴：沒希望了

高雄馳援隊圓滿完成支援任務　黃偉哲頒感謝狀未來互助守護家園

為罷團助陣！高雄樂團新歌挺罷免　夕陽武士：沒票可投只能寫歌

影／劉宇寧脫掉了！　羞笑「早知道練點肌肉」全場女粉絲高潮

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

大陸熱門新聞

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲

全球首見！大陸機器人能自己換電池

快過期賣355元！「史上最難喝飲料」大復活

一家三代全罹癌！　醫找到致命元凶

陸農民大叔砸近20萬自製潛艇試航成功 可載兩人...下潛深度8公尺

玄了！店家20年首撐傘接住墜樓男童

深入1820米發現沙漠鈾礦　陸又打破全球紀錄　

陸高考生被騙去緬甸　園區老闆放人：你前途光明

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

撿回收撿到金手鐲！竟是珠寶店員工當垃圾丟了

薇帕強襲　香港掛「十號風球」中小學停課

陸男突說不出話　大腦遭「裂頭絛蟲」入侵

薇帕襲香港　周日凌晨恐掛「八號風球」

薇帕下午登陸廣東　珠海、陽江停班停課

更多熱門

相關新聞

專家：中國生產過剩屬結構性問題

專家：中國生產過剩屬結構性問題

香港股票分析師、思睿集團首席經濟學家洪灝今天表示，當前中國經濟正面臨生產過剩、消費疲弱的結構性問題。

川普：擬對進口銅課50%關稅　藥品稅率可能高達200%

川普：擬對進口銅課50%關稅　藥品稅率可能高達200%

聲明稿／台灣釀酒商協會

聲明稿／台灣釀酒商協會

中鋼黃建智談鋼鐵後市！Q3「非常緊張」　拚第4季逆轉勝

中鋼黃建智談鋼鐵後市！Q3「非常緊張」　拚第4季逆轉勝

中國特定鋼品、啤酒反傾銷調查　經濟部認定：國內產業遭損害

中國特定鋼品、啤酒反傾銷調查　經濟部認定：國內產業遭損害

關鍵字：

鋼鐵生產過剩鋼鐵業

讀者迴響

熱門新聞

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲

歌唱一半！女星突光腳下台擁千萬男友爆哭

Coldplay抓姦　CEO妻「社群刪光」假帳號瘋傳

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

越南觀光船翻覆37死　倖存女：救不出更多人

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

最狂空姐小三與空少廁所激戰！正宮高空抓姦

房客浴室落地窗前「全裸衝撞」看光光　台北喜瑞飯店決定改了

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

即／國5北向54公里火燒車駕駛慘死　全線封閉

正妹招待所醉倒！遭脫衣性侵「拍私密照」

可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面