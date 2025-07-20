中國鋼鐵業生產過剩　4家中企獲利不敵1家日企

▲中國鋼鐵業內捲嚴重，獲利慘淡。（圖／CFP）



文／中央社

中國鋼鐵業生產過剩，「內捲式」惡性競爭擾亂市場秩序，行業效益下滑。媒體試算，去年中國前4大最賺錢上市鋼鐵企業年度淨利總和不敵單一家日企－日本製鐵。

第一財經根據中國、日本主要鋼鐵企業2024年財務報告加以試算發現，去年中國前4大最賺錢的上市鋼鐵企業年度淨利總和不敵1家日本製鐵。

日本製鐵去年淨利為3502億日圓，相當於人民幣168億元（約新台幣688.8億元）。

中國去年最賺錢前5大上市鋼鐵企業淨利分別為寶鋼股份（73.62億元）、中信特鋼（51.26億元）、南鋼股份（22.61億元）、華菱鋼鐵（20.32億元）、久立特材（14.9億元）。

去年日本製鐵粗鋼產量3964萬噸，在今年6月完成對美國鋼鐵公司的收購後，最新粗鋼產能可達5782萬噸，若按粗鋼產量排名，日本製鐵依然在中國鞍鋼集團後，名列全球第3位。

「世界鋼鐵統計數據2025」顯示，中國寶武集團去年以逾1.3億噸粗鋼產量位居榜首，鞍鋼集團居第2位，中國其他的鋼鐵企業河鋼、沙鋼、建龍、首鋼也名列世界前10位；日本製鐵淨利卻是遠高過中國的鋼鐵企業。

蘭格鋼鐵網研究中心副主任葛昕表示，這與日本製鐵在原料成本、產品結構等方面的優勢有關。日本的鋼鐵企業早年透過參股或控股方式掌握海外礦石資源，在原料成本占據優勢，更多地生產高端鋼材，使企業獲得更高獲利率。

日本房地產泡沫1990年代破滅後，建築用鋼需求大幅下降，日本的鋼鐵企業開始調整產品結構，專注於生產高強度、耐腐蝕的特種鋼材，包括汽車用高強鋼和電子設備用精密鋼材等。

葛昕提到，目前的國內市場尚在充分內捲（過度競爭、內耗）階段，大多數鋼廠處在同質化競爭，「以前是建築鋼材同質化，現在連板材也快要殺成紅海了，比如高端品種冷軋產品去年就一直在跌價」。

中國鋼鐵工業協會會長姚林日前在年初會員大會直言，控制產能擴張、促進產業集中未能取得明顯成果，部分企業仍有放量生產、低價取勝思維，內捲式惡性競爭擾亂市場秩序，行業效益持續下滑。