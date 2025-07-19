考到證照也有作品集！她想轉行「卻狂收無聲卡」　網曝殘酷事實

▲原PO發現，很多公司似乎不太錄取菜鳥。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

明明已經上了很多課程，結果找工作還是不順利！近日有網友發文透露，她本來做餐飲業，但因為想要轉行，所以便上了剪輯、美編等課程，只是當她信心滿滿的應徵，卻收到一堆無聲卡，後來她也留意到，很多公司都有年資要求，有沒有人也遇到類似狀況？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「好多公司都不用菜鳥」為標題發文，提到她本來做餐飲業，但因為想要轉行，所以上了三個月的課程，學習到攝影、剪輯、企劃、美編等相關能力，且不只累積了作品集，更考了證照。

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只是原PO就說，當她信心滿滿的應徵工作，無奈卻收到很多無聲卡。她也透露，有很多職缺都有寫明，工作經歷至少要2、3年甚至更久，或是要一人包辦很多工作，至於薪水部分則落在35K。因此她就想知道，從事這方面工作的大家也有遇過類似狀況嗎？

貼文曝光後，有網友指出，「本科畢業的就用不完了」、「這個工作市面不缺，不說拿個Canvas還是AI誰都能做，這種職缺開也只會開一個」、「你搶得贏本科生嗎」、「我設計系畢業，待在行銷業3～4年，一直以來工作都是包山包海，薪水35K～38K，最近在求職 一樣投行銷，一樣一堆無聲卡」、「這個行業生態差不多就是這樣，要蹲很久等到能力上來才能拿到好一點的工作，除非是很有興趣的，不然不會想要推薦入這一行 」。

也有網友分享，「美感這種東西是需要累積的，不是單單你會用軟體就可以了，我是沒聽過會看證照的，你的作品集會決定有沒有面試機會，說故事能力決定會不會被錄取」。