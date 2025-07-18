她看片「1習慣」男友喊詭異！　網爆共鳴：賞心悅目啊

▲原PO看片只看女生。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人有看片的習慣，近日就有女網友發文透露，雖然她有男友，但看片的時候，卻只會看女生，而且一定要長得可愛，而這就讓男友感到詭異，因此她便想知道，女生看片只看女生，通常是出於什麼原因呢？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「女生看片只看女生是什麼心態」為標題發文表示，不知道是否有人和她一樣，有男友、平常會看片，但都是只看女生？她前幾天和男友聊到相關話題時，才發現自己並不在意男優、劇情，可是女生一定要長得可愛，只是男友得知後卻覺得詭異，不解她這樣在看什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO仔細回想看片的感受，不確定是不是因為把自己投射成片裡的女生？還是她想要當主動的那個人？因此她就想知道大家看片的心態，也以此來回推自己的想法。

貼文曝光後，不少女網友也表示，「完蛋，我也跟你一樣，我都只看女生，有時候我還會想像自己是那個男生，但我其實在日常生活中都是交男朋友，我覺得自己有夠矛盾的」、「我也是，只看正妹跟身材好的」、「我也是都在看女優，可愛、漂亮的很養眼」。

還有網友回應，「我也只看女生，我覺得我抱著學習的心態」、「我是直女～但我也是主要看女生哈哈哈，然後也會有學習的部分，會看她們的反應跟叫聲，自己默默就學起來」、「看得賞心悅目啊，會學他們的叫聲或反應什麼的，看片對我來說算是在學習」。