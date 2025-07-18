以為確定普發現金！她提前「花掉1萬元」後悔了

▲原PO已經先花了9900元。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

行政院日前表示「全民普發1萬勢必要舉債」，後又傳出有可能不會發這1萬元的消息。就有網友發文表示，她本來覺得一定會發1萬元，所以就先花了9900元買課程，豈料現在才知道一切還不確定，因此她便後悔提早花錢了。貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在Dcard上，以「真尷尬，本來以為有普發一萬，結果多花一萬元了」為標題發文，提到她本來心想一定會發1萬元，所以就花了9900元買課程，想著先預支那1萬元。然而，她後來卻聽到消息，得知還不確定會不會發，因此為此感到後悔，也想著以後若有普發的消息，還是等錢入帳再花錢比較安心。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「出社會快十年，每天聽老闆的喇叭嘴，早就習慣錢到帳再說，這塊餅我是不隨便吃的啦」、「就算真的會普發一萬，一次就花完也真的是……，你這種消費習慣最好要改一下」、「確定拿到之前都不該花吧，未知變數太多了」。但也有網友質疑真實性，而原PO則強調，這不是創作文，她真的有買課程。

針對這1萬元，行政院長卓榮泰17日表示，目前可運用預算餘額約4436億，若要普發現金需舉債1014億，「舉債普發1萬，在我內心非常交戰」。民進黨團幹事長吳思瑤今天也強調，行政院還在研議，沒有做出發不發的決定，另外，整個普發現金特別條例還沒有送出立法院，行政院尚未收到法案。