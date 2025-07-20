4星座下半年大逆轉！財神、桃花、貴人3箭齊發　影響時間點曝

▲4星座下半年金錢、愛情、事業好運連連。（示意圖／photoAC）

文／CTWANT

2025年已迎來下半年，《搜狐網》命理專欄點名巨蟹、獅子、天秤、射手等4個星座，將於7月迎接財神、8月迎接桃花、9月遇到貴人，這類族群面對這波能量，有望逆轉生活阻礙、收穫命中突破。

1.巨蟹座

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巨蟹座的民眾7月可能迎來投資回報或意外之財，但須謹慎理財，才能穩中求勝。巨蟹座的人8月愛情運勢高漲，若為單身者有望遇見心儀對象，非單身者與另一半也會甜蜜升級。巨蟹座者9月在職場將迎接貴人，對方可能是有影響力的主管或同事，有望幫助他們突破瓶頸、更上一層樓。

2.獅子座

獅子座的民眾7月得到財神眷顧，意外之財不請自來，但也請明智理財，才能確保金錢增長。獅子座的人8月桃花爆棚，單身者魅力四射有望遇到心儀對象，非單身者感情升溫、甜蜜加倍。獅子座者9月在職場貴人運降臨，可能是賞識他們的上司或願意給機會的合作對象，讓他們在事業上勢如破竹。

3.天秤座

天秤座的民眾7月財神降臨，意外之財與豐厚獎金找上門，但應理性理財，才能為未來打好基礎。天秤座的人8月愛情運走高，無論單身或非單身者都能感受到情感的甜蜜與穩定，桃花朵朵開。天秤座者9月在職場遇到貴人扶持，讓原本卡住的事業得以持續推進，幫助他們向前邁進一大步。

4.射手座

射手座的民眾7月財運豐收，有望因表現優異加薪或長期投資獲得回報收入激增。射手座的人8月愛情開花結果，無論單身者或非單身者都讓人心動滿滿。射手座者9月迎來職場貴人助力，無論是受人提攜還是尋求合作，都是幫助事業發展的關鍵。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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