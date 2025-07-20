　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4星座下半年大逆轉！財神、桃花、貴人3箭齊發　影響時間點曝

▲星座,運勢,轉機。（示意圖／photoAC）

▲4星座下半年金錢、愛情、事業好運連連。（示意圖／photoAC）

文／CTWANT

2025年已迎來下半年，《搜狐網》命理專欄點名巨蟹、獅子、天秤、射手等4個星座，將於7月迎接財神、8月迎接桃花、9月遇到貴人，這類族群面對這波能量，有望逆轉生活阻礙、收穫命中突破。

1.巨蟹座

[廣告]請繼續往下閱讀...

巨蟹座的民眾7月可能迎來投資回報或意外之財，但須謹慎理財，才能穩中求勝。巨蟹座的人8月愛情運勢高漲，若為單身者有望遇見心儀對象，非單身者與另一半也會甜蜜升級。巨蟹座者9月在職場將迎接貴人，對方可能是有影響力的主管或同事，有望幫助他們突破瓶頸、更上一層樓。

2.獅子座

獅子座的民眾7月得到財神眷顧，意外之財不請自來，但也請明智理財，才能確保金錢增長。獅子座的人8月桃花爆棚，單身者魅力四射有望遇到心儀對象，非單身者感情升溫、甜蜜加倍。獅子座者9月在職場貴人運降臨，可能是賞識他們的上司或願意給機會的合作對象，讓他們在事業上勢如破竹。

3.天秤座

天秤座的民眾7月財神降臨，意外之財與豐厚獎金找上門，但應理性理財，才能為未來打好基礎。天秤座的人8月愛情運走高，無論單身或非單身者都能感受到情感的甜蜜與穩定，桃花朵朵開。天秤座者9月在職場遇到貴人扶持，讓原本卡住的事業得以持續推進，幫助他們向前邁進一大步。

4.射手座

射手座的民眾7月財運豐收，有望因表現優異加薪或長期投資獲得回報收入激增。射手座的人8月愛情開花結果，無論單身者或非單身者都讓人心動滿滿。射手座者9月迎來職場貴人助力，無論是受人提攜還是尋求合作，都是幫助事業發展的關鍵。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

延伸閱讀
老公婚前把薪水上繳婆婆　婚後討回存簿妻傻眼：餘額剩1000多元
7／5日本大災難？台港菲恐都有事　唐綺陽：世界正發生令人恐慌事
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 5951 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／李珠珢宣布推出首本寫真！　絕美照片搶先曝
將幫柯文哲申請投票權！　陳佩琪：期待能一起投反罷免
下龍灣37死！倖存者「求返航遭拒」：船員說快到了
粉紅泡泡炸裂！瑟七高喊「中華英雄李東洺」　他回飛吻
快訊／國家警報響！　大雷雨轟兩地
樂天正妹脫了！透視純白比基尼　超兇上圍看光
快訊／12縣市豪大雨特報！　下到深夜
江坤宇與「i‑dle」MINNIE比愛心！　大巨蛋暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天全台防大雨　未來4天又有熱帶低壓發展

4星座下半年大逆轉！財神、桃花、貴人3箭齊發　影響時間點曝

快訊／國家警報響！大雷雨轟兩地　警戒區域曝

快訊／12縣市豪大雨特報！　下到深夜

乳癌名醫命喪公車輪下　網曝他「看診1暖舉」：就怕患者白跑

以為只有726大罷免！他突發現「8月有第二波」　網提醒：還有公投

快訊／俄羅斯連12震　氣象署發布海嘯預警

「薇帕」增強為中度颱風　外圍環流今明持續影響台灣

「能者多勞」很情勒？他揭現實面：當主管秒變幫兇　網點頭猛擺爛

周台英被認定「不道德行為 」！國際期刊將撤回研究論文

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

【下面起火了！】國道驚見車子開到燒起來了還在開

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

【薑是老的辣】葉君璋奪鐵捕封殺王　球拋觀眾席「送福利」

【終於道歉了】#女足抽血案 台師大校長吳正己 率教練周台英鞠躬道歉

明天全台防大雨　未來4天又有熱帶低壓發展

4星座下半年大逆轉！財神、桃花、貴人3箭齊發　影響時間點曝

快訊／國家警報響！大雷雨轟兩地　警戒區域曝

快訊／12縣市豪大雨特報！　下到深夜

乳癌名醫命喪公車輪下　網曝他「看診1暖舉」：就怕患者白跑

以為只有726大罷免！他突發現「8月有第二波」　網提醒：還有公投

快訊／俄羅斯連12震　氣象署發布海嘯預警

「薇帕」增強為中度颱風　外圍環流今明持續影響台灣

「能者多勞」很情勒？他揭現實面：當主管秒變幫兇　網點頭猛擺爛

周台英被認定「不道德行為 」！國際期刊將撤回研究論文

愛莉莎莎遭疑謊報罩杯「拍片脫衣驗貨」！　親揭縮水原因

陳佩琪盼能跟柯文哲一起投反罷免票　選區藍委羅智強：非常期待

明天全台防大雨　未來4天又有熱帶低壓發展

2025七夕禮物清單公開！GD愛用香水、YSL粉色大理石彩妝都超推

嘉藥越南招生人氣旺　參與胡志明「招生諮詢日」吸引逾2萬人諮詢

7個特質顯示你很無趣　只是大家不好意思告訴你

川普孫女慶14歲生日！伊凡卡母女美照連發　馬術防身術樣樣精通

獨家／李珠珢宣布推出首本寫真！　生日前夕不藏了「絕美照片搶先曝」

「含糖飲」增糖尿病風險！10問題自我檢測「糖上癮」

法拍教父專攻不點交物件翻倍賺　原因曝光

【以為有狗在裡面‍】萌娃見路人推車頻上前檢查XD

生活熱門新聞

最狂空姐小三與空少廁所激戰！正宮高空抓姦

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

水逆「錢來了」！　3星座、3生肖偏財旺

可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

聽說足球圈攻擊簡奇陞　她怒：換封殺你們

「最美檢察官」不幹了！　揭人生新篇章：其實非常留戀不捨

快訊／周台英先停聘再解聘　內幕曝光

薇帕遠離更強了「大豪雨續灌3地」　下周可能多個熱帶系統發展

台師大女足「血液樣本」呢？他的答案網怒了

LINE「相簿新功能」上線了！　官方：用戶陸續開放

番茄是超級食物！每天吃「罹高血壓機率」大降36％

員工打人　牛富溫體牛道歉：已開除

史上反差最大女優！21歲上流千金「下海拍AV」原因曝

更多熱門

相關新聞

「能者多勞」很情勒？他揭現實面：當主管秒變幫兇

「能者多勞」很情勒？他揭現實面：當主管秒變幫兇

「當主管後我也變能者多勞幫兇。」1名男網友透露，大家都說「能者多勞」這句話很情勒，但自己當了主管才知道，這是不得不面對的現實，如果手底下的每個人能力素質都差不多，當然可以平均分配工作量，現實是高層錄用的新人能力很大，他為了工作不出包，只能把工作量交給能力較強的同事。

中部明日起多地區停水　最久長達5日

中部明日起多地區停水　最久長達5日

麥當勞員工拾金不昧　助導遊找回「人生資產」

麥當勞員工拾金不昧　助導遊找回「人生資產」

名醫在斑馬線遭撞死！路權團體實勘：綠燈秒數不合理

名醫在斑馬線遭撞死！路權團體實勘：綠燈秒數不合理

花540元買萬巒豬腳！妹子打開嚇壞「都是骨頭」

花540元買萬巒豬腳！妹子打開嚇壞「都是骨頭」

關鍵字：

搜狐網周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲

歌唱一半！女星突光腳下台擁千萬男友爆哭

Coldplay抓姦　CEO妻「社群刪光」假帳號瘋傳

鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

越南觀光船翻覆37死　倖存女：救不出更多人

最狂空姐小三與空少廁所激戰！正宮高空抓姦

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

男友激戰到一半「突停機」！

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

房客浴室落地窗前「全裸衝撞」看光光　台北喜瑞飯店決定改了

沙烏地阿拉伯「沉睡王子」過世　得年36歲

一家4口船難亡　親人淚：帶孩子過暑假遇劫

水逆「錢來了」！　3星座、3生肖偏財旺

消失12年「蜻蜓哥哥」近況曝！遭詐7千萬一度淪清潔工

更多

最夯影音

更多

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面