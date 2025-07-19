台越醫療合作新橋樑　亞洲大學附醫與VINH DUC醫院啟動交流

▲越南VINH DUC綜合醫院醫療團參訪亞洲大學附屬醫院，雙方就再生醫療、疼痛治療與AI智慧復健等領域展開深入交流，為台越醫療合作搭起堅實橋樑。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

越南醫院「VINH DUC General Hospital」醫療團昨（18）日率員參訪亞洲大學附屬醫院，雙方聚焦在再生醫學、疼痛治療以及AI智慧復健等領域，院方表示，雙方都屬於新興成立醫院，對於醫療創新技術的接受度高，因此未來會積極加強臨床經驗分享，為台越兩國醫療體系搭建實質合作橋樑，建立深度交流。

政府近年來積極推動南向政策，鼓勵與周邊國家及民間團體發展醫療、農業、觀光、科技等領域合作關係，藉此展現台灣的軟實力，因此，此次參訪行程透過國立中興大學產學研鏈結中心居間聯繫，邀請「Vinh Duc general hospital」董事長Nguyen Dinh Chi及多位核心成員聯袂出訪，促成台越醫療的合作新契機，

亞洲大學附屬醫院院長許永信表示，越南近年來經濟發展一日千里，在國際上備受矚目，越南國人對於醫療需求與期待也會日益提升，尤其亞大醫院創立迄今即將屆滿十年，對方醫院也將邁入第20年，兩院都是處於積極發展的階段，因此有諸多可以相互學習之處，院方也十分樂意與國際夥伴分享實務經驗，攜手提升亞洲地區的醫療品質，為雙方未來合作奠下重要里程碑。

亞大醫院神經醫學中心副院長林志隆也指出，考量未來人口結構、財富增長等軌跡脈絡，可以預見到人口老化、中產富裕階層興起以及慢性病負擔增加將是重點發展趨勢，因此將參訪主軸鎖定於再生醫療、疼痛治療技術與智慧復健等核心主軸，將多年來的臨床經驗與對方分享。

參訪行程包括脊椎及疼痛治療中心、高壓氧中心、智能復健機器人中心、癌症中心等單位，院方不僅詳細說明各項儀器以及適用對象、症狀，同時也安排實地操作體驗機器人復健，讓來賓可以感受患者使用時的真實感受，對於提升醫病關係助益甚大。

雙方會後均強調，必須透過持續交流才有機會深入認識彼此，有信心在可預見的未來可以強化國際醫療與資源共享，在臨床應用端合作互補所長，創造雙贏，穩定輸出台灣醫療技術軟實力，也能會患者創造福利。