雅魯藏布江水電工程開工　曾遭印度、孟加拉反對

▲雅魯藏布江。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

曾遭印度、孟加拉反對的雅魯藏布江下游水電工程19日宣布開工，中國大陸國務院總理李強親自主席了開工儀式。

根據《新華社》報導，開工儀式19日上午9時在西藏林芝市米林水電站壩址舉行，除了李強以外，大陸國家發展改革委、項目業主中國雅江集團、項目參研參試參建單位代表中國電建、西藏自治區的相關負責人也均有出席。

雅魯藏布江下游水電工程位於西藏自治區林芝市，工程主要採取截彎取直、隧洞引水的開發方式，建設5座梯級電站，總投資約1.2兆元人民幣。工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。

陸方去年12月核准該工程，並強調該項工程是實現富民興藏的民心工程，工程建設將直接帶動當地工程建造、物流運輸、商貿服務等產業快速發展，將創造新增就業崗位。

當時《新華社》的報導指出，工程建成後將提升電力、水利、交通等基礎設施水平，加強西藏地區與其他地區發展對接，為西藏各族人民帶來更多獲得感、幸福感和安全感。

報導中還強調，雅魯藏布江下游水電工程是堅持生態優先的安全工程，通過大量地質勘探和技術積累，已為科學、安全、高質量開發工程奠定了堅實基礎，「依託工程建設健全當地生態環境監測網絡體系，實現點上開發、面上保護、實現人與自然和諧共生。」

據中國電力建設集團公司2020年時的估計，雅魯藏布江水電工程建成後，每年發電量將達到3000億千瓦時。

該項工程過去多次引起鄰國印度、孟加拉的質疑，擔憂可能改變下流的流量以及路徑，甚至影響到農業、漁業，還有數百萬居民的生活。

對於質疑，大陸外交部發言人2020年時曾回應，開展雅魯藏布江下游水電開發是「中方正當權利」，中方對跨境河流開發利用一貫秉持負責任的態度，實行開發與保護並舉的政策，任何項目都會經過科學規劃和論證，並充分考慮對下游地區的影響，兼顧上下游的利益。