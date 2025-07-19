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陸官方出手新增線上投訴　17家重點車企承諾「帳期不超過60天」　

▲▼ 大陸工信部整治拖延帳款亂象 。（圖／翻攝 大陸工信部官網、每日經濟）

▲大陸工信部新增線上投訴窗口，整治拖延帳款亂象 。（圖／翻攝 大陸工信部官網）

記者任以芳／綜合報導

大陸工業和信息化部（以下簡稱工信部）官網消息顯示，工信部聯合國家發展改革委、市場監管總局昨18日共同召開新能源汽車行業座談會，規範市場競爭亂象以及帳期管理不規範等問題。大陸一汽、東風、廣汽等17家重點車企已公開承諾「帳期不超過60天」。工信部強調，新增線上窗口將成為中小企業反映問題的重要管道。

官網消息指出，該會議由大陸工業和信息化部黨組書記、部長李樂成出席並講話，副部長辛國斌主持。來自一汽、東風、廣汽、賽力斯等17家重點車企，以及中國汽車工業協會、地方工信主管部門代表參加會議。

李樂成指出，當前新能源汽車行業在高速發展同時，也面臨市場競爭無序、網路亂象頻發、帳期管理不規範等問題，亟需從制度上加以整治與完善。

會議聚焦四大重點會議。一是加強監督檢查。將深化產品價格監測、產品一致性審查和帳期監管，並開展網路亂象整治、產品質量抽檢與缺陷調查，全面保障產品安全與質量可靠性。

二是健全長效機制。將建立新能源汽車企業常態化交流機制，聽取行業意見，完善相關政策舉措，並進一步加快全國統一大市場的建設步伐，助力產業提質升級。

三是強化標準引領。推動電耗限值、電池回收安全等強制性標準盡快落地，促使企業加大科技研發投入，持續提升產品性能與安全水平，增強國際競爭力。

四是加強行業自律。明確行業協會責任，倡導公平合法的市場競爭環境，抵制「水軍營銷」和「黑公關」等不正當行為，營造文明理性的網路生態。

▲▼ 大陸工信部整治拖延帳款亂象 。（圖／翻攝 大陸工信部官網、每日經濟）

▲大陸工信部出手整治拖延帳款亂象 。（圖／翻攝 每日經濟）

大陸工信部自7月9日起正式開通「重點車企踐行帳期承諾線上問題反映窗口」，專門受理企業在貨款結算中遇到的四大類問題，合同約定付款期超過60天；通過拖延驗收、設置不合理起算時間等方式變相延長帳期；強制採用非現金支付方式，如商業匯票、應收帳款電子憑證等；其他未落實《保障中小企業款項支付條例》的行為。

目前，包含一汽、東風、廣汽等17家重點車企已公開承諾「帳期不超過60天」。工信部強調，線上窗口將成為中小企業反映問題的重要管道，有助於壓實主機廠責任，完善內部流程，加速支付進度。

大陸中國汽車技術研究中心專家王鐵指出，此舉是制度上的創新設計，也是強化企業履約的「實招」，有望紓解中小企業資金壓力，促進產業鏈誠信合作。

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