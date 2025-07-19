薇帕最快今晚解除海警「雨還沒停」 下周恐颱風+年度大潮夾擊

▲薇帕颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

薇帕輕颱暴風圈正在進入台灣海峽南部，預計今傍晚或晚間離開台灣附近，屆時將解除海警，隨著颱風往西遠離，西半部仍受外圍環流和低壓帶影響，降雨將增加，東部雨量雖較緩和，但仍有不小雨勢，下周因處大低壓帶內，可能還有熱帶低壓或颱風生成，且適逢年度大潮。

薇帕輕颱今（19日）下午19日14時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約240公里之處，以每小時23公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，七級風平均暴風半徑150公里。

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根據最新資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向西北西轉西進行，暴風圈正逐漸通過台灣南方近海，進入台灣海峽南部及東沙島海面，對巴士海峽、臺灣海峽及東沙島海面構成威脅，預計颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

薇帕輕颱暴風圈正逐漸進入台灣海峽南部，預計會持續朝偏西移動，今天下半天尤其入夜後，將逐漸離開台灣附近近海，明天移動到香港南側海面上。中央氣象署技正謝佩芸表示，颱風外圍環流正在影響台灣，今天晚間過後颱風會遠離台灣附近海域，但帶來的降雨和大浪明天仍持續。

▲▼雨量觀測和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

由於颱風外圍環流帶來相當多雨勢，昨天凌晨累積至今天下午14時，主要降雨區集中花蓮、台東、恆春半島、宜蘭南側山區，鄰近花蓮、台東的高山地區出現明顯降雨，其中台東卑南鄉累積雨量達424.5毫米。

謝佩芸指出，今天晚上過後，東半部尤其花東到恆春半島降雨仍持續，西半部隨著颱風移動，外圍水氣也有機會影響南部和西部山區，降雨將比白天增加；明天白天花東雨勢較今天小，但降雨仍持續，雨量可觀，西半部因颱風外圍環流和低壓帶影響，水氣偏多仍有陣雨，午後熱力作用下還有明顯降雨。

明天薇帕颱風將進入廣東沿海，雖颱風遠離，但仍處大低壓帶內，天氣穩不穩定，容易出現短暫陣雨。謝佩芸表示，目前是颱風離台灣最接近的時候，隨著颱風往西移動，有機會在今天傍晚到晚間解除海上警報。

謝佩芸說，因南海到菲律賓東方海面是一個大低壓帶，橫越台灣上空，未來幾天因處大低壓帶內，容易有熱帶系統發展，可能有熱帶低壓或颱風生成可能。

此外，由於年度大潮將在7月22日到27日登場，西南部、東南部、東北部沿海為年度大潮熱區，一旦漲潮時水位高，低窪地區要留意積淹水。

▼年度大潮警戒時間和地點。（圖／氣象署提供）