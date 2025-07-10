籲修法「禁22歲以下性行為」遭網轟！　泰政客自爆16歲就破處

▲泰國政客呼籲修法，禁止22歲以下年輕人發生性行為。（圖／翻攝自Facebook／มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ）



記者王佩翊／編譯

泰國的年輕族群愛滋感染率攀升成為新社會問題，衛生部承諾將採取計畫抑制病例上升，包含在大學分發保險套。但是前「泰文明黨」黨魁蒙科吉·素辛塔拉農（Mongkolkit Suksintharanon）卻稱此舉無用，應該直接禁止22歲以下的年輕人發生性行為，違者則要被大學開除。不過他也自爆，自己早在16歲就已經破處。

根據泰媒報導，泰國公共衛生部副部長柴察納·達娃（Chaichana Daecho）日前在國會上坦言，泰國青少年感染愛滋病毒的比例正在持續上升，衛生部已經意識到該問題，將採取行動。他同時強調，公共衛生部的目標是將新增感染人數降到每年1000人以下，相關死亡人數控制在每年4000人內。

為此，公共衛生部也展開多階段行動，第一階段聚焦在大學生等校園族群宣導，並計劃提供青少年免費保險套，推廣安全性行為。公共衛生部長頌薩·特普蘇廷（Somsak Thepsuthin）7月8日親自發起行動，在泰國國王科技大學拉卡邦校區分發3000個保險套。

不過，民主黨顧問、前「泰文明黨」黨魁蒙科吉·素辛塔拉農（Mongkolkit Suksintharanon）卻反對政府的做法，聲稱發送保險套只是「治標不治本」。他在臉書提出激進主張稱，應該立法禁止22歲以下年輕人發生性行為，違者應被大學停學或退學。

他還補充道，這個想法來自自己女兒。蒙科吉說，「這些年輕人可能因此感染愛滋病毒、影響課業、甚至導致未婚懷孕。」政府發放保險套反而可能鼓勵之前沒有發生過性行為的青少年，進一步去嘗試性行為。

他的言論隨即在網路上引發熱議，更被網友砲轟。有網友藉此反問他第一次性行為是在幾歲。他則是直言，「我16歲就破處。」引來更多質疑聲浪，認為他的提案既不切實際也缺乏可行性。