衛福部公布自殺重回十大死因之列　心理師：成因複雜

▲南投醫院張瑋哲臨床心理師諮商情形。（圖／資料照，衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

衛福部於本月16日公布113年國人10大死因結果，「蓄意自殺」於相隔14年後重回前10名，且死亡4062人較112年增加164人(4.2%)；衛福部南投醫院臨床心理師張瑋哲指出，自殺與生理、心理、社會等多項複雜成因有關，需要政策、醫療、親友、甚至全社會共同努力，才能夠挽回每一條寶貴生命。

張瑋哲說明，生理方面的成癮、思覺失調症、憂鬱症、慢性疼痛、睡眠困擾，都可與自殺有關；心理方面的「絕望感」是預測自殺風險的重要指標，當一個人出現「我不值得活著」、「無法解決問題」、「再也無法忍受這樣的痛苦」的想法，便可能有較高的絕望感，也可預測自殺行為發生；社會方面，喪親、離婚、霸凌也都可能與自殺有關。

張瑋哲提醒民眾，若身邊有親友具自殺想法，千萬莫協助保密而隱匿，反而應該積極通報、尋求資源介入，才可有效降低風險；目前政府提供多項免費心理諮商資源，凡具勞保或職災保險者，均可享不限年齡的免費3次心理諮商，歡迎撥打免付費專線0800-068580，將轉介至鄰近的醫療院所。

南投醫院指出，該院也提供南投縣立學校教師、南投縣警察局同仁、南投縣公私立幼兒園教師/教保員免費心理諮商，歡迎多加利用，接住需要幫忙的人。

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