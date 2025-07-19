超狠保母！5天揍3嬰50次...捏臉打巴掌全都來　挨告急掏錢和解

▲高雄某私立托嬰中心爆虐嬰，陳姓女保育員涉嫌暴打3幼兒。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄某托嬰中心2021年間傳出虐童案！24歲陳姓女保育員在短短5天內，對3名年僅1歲的幼童又打又捏，粗暴動作多達50次，陳女事後被依傷害罪起訴，法院審理期間，陳姓保育員與3名幼童達成和解「賠錢了事」，幼童家長也撤告，因此法官判決公訴不受理，讓陳女逃過牢獄之災。

全案發生在2021年10月間，一名幼童回家後情緒異常、不停哭鬧、拒絕上學，讓家長起疑，調閱托嬰中心監視器一看，瞬間氣炸，只見年輕保育員陳女對孩子拳打腳踢、捏臉巴掌樣樣來。家長立刻向社會局檢舉，調查一查才發現，不只自家小孩受害，整班10名幼童中，有7人慘遭毒手，其中3人是遭陳女毆打。

案件爆發後，社會局震怒，要求涉案的2名托育人員立刻退出現場。陳女當天就離職，另一名也在10月21日「自行離職」。

檢警調查指出，陳女曾在5天內對李姓、陳姓、戴姓3名幼童施暴——打手、捏臉、打背、打屁股樣樣來，導致孩子瘀青、挫傷，其中，李姓幼童被掌手4次、捏臉1次、打背2次；陳姓幼童被打手10次、捏臉6次、打腳3次；戴姓幼童更慘，被打身體8次、手11次、腿8次、屁股3次，右臉與手肘瘀青嚴重。

陳女事後坦承犯案，檢察官認定她身為保育人員卻嚴重失職，起訴請求法院重判7個月以上有期徒刑。

法院審理期間，陳女主動賠償並取得3名受害家長諒解，家長們撤告，由於刑法的成年人故意對兒童犯傷害罪嫌屬於告訴乃論，因此家長撤告後，法官也判決公訴不受理，全案可上訴。