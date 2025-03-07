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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅：台灣從不是國家　「中國台灣省」衝爆微博熱搜總榜第1

記者廖翊慈／綜合報導

大陸兩會重頭戲7日登場。中國外交部長王毅在人大三次會議記者會上，被問及台灣主權問題時回應，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省。」該段發言引起大陸網友熱議，微博話題「中國台灣省」也衝爆熱搜總榜第1名。

十四屆全國人大三次會議今7日在梅地亞中心新聞發佈廳舉行記者會。香港《鳳凰衛視》第13位向王毅提問，「一段時間以來，個別國家有一種論調，認為聯合國大會第2758號決議不等於一個中國原則，沒有明確台灣主權歸屬，沒有阻止台灣參與國際組織，您對此有何回應？」

▲王毅在外長記者會上表示，「中國台灣省」。（圖／記者任以芳攝）

▲王毅在外長記者會上表示，「中國台灣省」。（圖／記者任以芳攝）

王毅回應，「這種論調是在公然挑戰聯合國權威和戰後國際秩序，十分荒謬和危險。散布這種論調的人，首先應該補一補基本常識。」

王毅指出，「台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是事實。」

王毅表示，1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表，從聯合國及其一切機構中驅逐出去，這一決議徹底解決了，包括台灣在內，全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。

▲▼「中國台灣省」衝爆微博熱搜總榜。（圖／翻攝自微博）

▲▼「中國台灣省」衝爆微博熱搜總榜第1名。（圖／翻攝自微博）

▲▼「中國台灣省」衝爆微博熱搜總榜。（圖／翻攝自微博）

王毅強調，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。」鼓吹「台獨」就是分裂國家，支持「台獨」就是干涉中國內政，縱容「台獨」就是破壞台海穩定。

最後，王毅再次強調，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是大勢所趨、大義所在。「台獨」分裂只會玩火自焚，「以台制華」無異於螳臂擋車。中國終將統一，也必將統一。

王毅此番言論引起陸網熱議。大批微博網友紛紛大讚王毅的發言，並直呼「請國際社會以正視聽」！

外界預測，十四屆全國人大三次會議問題將會圍繞在，中美關係，大陸大國外交、全球國際挑戰局勢以及解決「俄烏衝突」、南海問題、中日問題、台灣問題等近年熱點話題。

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