快訊／竹北化學槽車撞砂石車！恐怖「化骨水」外洩　警消緊急封路

記者楊永盛、潘鳳威／新竹報導

新竹縣竹北市今(19)日上午6時許發生一起事故，一輛砂石車與化學槽車發生碰撞，導致槽車內的氫氟酸外洩。相關單位與槽車公司已緊急趕赴現場進行處置，詳細肇事原因與經過有待進一步調查釐清。

▲ 新竹縣竹北市今日上午發生一起砂石車與化學槽車碰撞事故，且槽車內氫氟酸外洩 。（圖／記者楊永盛翻攝）

新竹縣消防局於今日上午6時17分接獲通報，指稱竹北市西濱路二段263巷4號前，發生化學槽車與砂石車碰撞事故，立即派遣7車16人前往搶救。

警消趕抵現場，先將受有右手臂撕裂傷，意識清楚的45歲黃姓砂石車駕駛送醫救治；另現場化學槽車後方槽體受損，槽內氫氟酸發生外洩，立即通知毒災應變小組與環保局到場協助處理。

據了解，「氫氟酸」俗稱「化骨水」最常見用來清洗晶片，氫離子具有腐蝕性，氟離子若滲透到深層組織會引起局部壞死，若大面積灼傷，會造成低血鈣、低血鎂等電解質不平衡，導致心律不整、抽搐及心跳停止。

目前事故路段南下快慢車道已封閉，現場劃設警戒區域，防止人員誤闖。槽車公司人員正進行槽體抽離及洩漏點止漏作業；毒災應變小組與環保局則負責環境監測。消防人員則在現場架設除汙棚與佈水線警戒，並通知當地里長，通報附近居民緊閉門窗，以確保安全。