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從屏東到餐桌！億興企業建構綠能發電　結合「無毒白蝦」美食

▲億興企業的魚電共生，綠能養殖白蝦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲中華民國養殖漁業發展協會到養殖場參訪 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／屏東報導

七月炎炎夏日，高雄與屏東交界處的魚塭地，熱氣蒸騰。然而，就在這片傳統養殖的風景中，億興企業的星堡枋寮養殖場，卻呈現出一番截然不同的景象。就在18日，中華民國養殖漁業發展協會特別組織了一場參訪活動，吸引了眾多養殖業者與漁戶前來取經，親眼見證這塊「一地二用」，如何將綠能與水產完美結合，樹立了漁電共生的新典範。

走進億興企業的養殖場，首先映入眼簾的，不是熟悉的露天魚塭，而是一座座現代化的室內養殖設施，屋頂上整齊排列的太陽能板，在陽光下熠熠生輝。億興企業的經營理念是「友善環境、地方共榮、無毒養殖、綠能開發」等四大主軸，他們不只說，更用行動實踐。據了解，億興在高屏地區整合了三十多處魚塭地，規劃漁電共生，目前部分已完工的白蝦養殖場，年產量已突破十萬台斤。更令人振奮的是，預計未來全面投產後，年產量可望超過一百萬台斤，這數字足以讓任何一位養殖戶心動。

▲億興企業的魚電共生，綠能養殖白蝦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲億興企業的魚電共生，綠能養殖白蝦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲億興企業的魚電共生，綠能養殖白蝦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲現場烹調白蝦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

特別值得一提的是，位於屏東縣枋寮鄉中寮段的星堡枋寮養殖場，總面積約5,445平方公尺，水深一米，每平方米能飼養300尾白蝦，產出4.1台斤，每次收成量高達22,324台斤。這亮眼的成績，讓它成為中華民國養殖漁業發展協會「建置室內水產養殖生產設施（須結合屋頂型太陽光電設施）」補助計畫下的佼佼者。

這次參訪，不僅是業者間的交流，更是一場產學合作的成果展。國立高雄科技大學特聘教授兼系主任鄭安倉教授，以及水產養殖系的莊翔傑副教授、林子詠副教授也受邀一同分享。鄭安倉教授在現場表示，高科大與億興企業的產學合作已有多年，他親眼見證億興從工程規劃、綠能發電設備到水產養殖設施，都以最完善的整體室內養殖建置為目標，致力於實現高產量養殖。看到合作夥伴有如此豐碩的成果，鄭教授語氣中滿是驕傲，他認為這不僅是產學合作的成功案例，更是為臺灣水產養殖注入了新的活水。他強調：「漁電共生並非不能做，億興企業以養殖為主、綠能為輔的出發點規劃設計並貫徹實現，就是最好的典範。」

▲億興企業的魚電共生，綠能養殖白蝦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲參訪人員現場品嚐白蝦。（圖／記者吳奕靖翻攝）

走進養殖池邊，億興企業的負責人介紹說，他們的養殖方式採用的是「無毒生物絮團（Biofloc）」技術。這種技術能大幅提升水質的穩定性，同時也確保了蝦類的健康。他們堅持不使用任何藥物，並在水中添加了十二種以上的益生菌，以最自然的方式進行飼養，確保產品的安全與品質。這不僅是一種高效能的養殖模式，更是低碳排、永續發展的未來方向。

參訪活動的尾聲，億興企業更是直接從養殖池中活撈起新鮮的白蝦，現場烹煮成多種口味，讓所有蒞臨參訪的人員品嚐。當大家一口咬下那鮮甜彈牙的蝦肉時，臉上都露出了驚訝又滿足的表情。這證明了在綠電環境下養殖的水產，其色澤、鮮度和口感，絲毫不遜於戶外養殖，甚至有過之而無不及。現場讚不絕口的好評，無疑為全國的養殖業者，樹立了一個值得仿效的漁電共生成功模範。億興企業，正在用他們的實力，為臺灣的漁業開創一個綠色、永續的新篇章。

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