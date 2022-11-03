七股漁民北上抗議光電開發　蘇貞昌：經濟部、農委會妥為處理

▲行政院發言人羅秉成、經濟部次長曾文生3日出席院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

搶救七股大地聯盟今北上抗議七股光電開發過量。對此，經濟部次長曾文生表示，政府有設計「環境社會檢核機制」，進行空間規劃、排除高風險區以及總量設想。政院發言人羅秉成則說，院長蘇貞昌已指示副院長沈榮津，協調經濟部、農委會，了解居民、漁民的相關訴求和主張，妥為處理。

搶救七股大地聯盟今北上抗議，並提出3個訴求，1.要求行政院立即設置七股光電總量管制，且不得再增設光電；2.提出光電空間規畫，且台61線以西禁止開發光電；3.成立中央及地方政府共組的爭議協調平台，且需有在地參與。

經濟部次長曾文生指出，經濟部在跟農委會一起推動農電共生時，設計一個「環境社會檢核機制」，到目前為止，在七股地區有依據該機制分別標定先行區跟關注減緩區，引導光電廠商進行開發；關於區域的畫設，已經回應到團體提到的，空間要有所規劃、高風險區要排除，總量上的設想。

「總量的問題是，到底任何區域有什麼樣的經驗，可以直接告訴我們是怎麼樣的總量？」曾文生說，這跟多方溝通過，大家都沒有辦法以經驗提出總量上限，最好的做法就是逐漸發展，透過光電設計跟漁電共生的設計，來觀察對當地的影響狀況。

曾文生表示，「環境社會檢核機制」也訂定了漁民跟光電業者、地主，3方的標準契約模式，政府有要求，這些開發在進行的時候，要讓原來承租的養殖漁民能夠繼續承租的權利。同時，也要求生產要達到一定程度的量，這些都有在我們一開始的規範中。

曾文生說，施工過程需要更仔細的管理，包括施工過程的工法、是否影響周邊魚塭等，確實需要更細緻溝通與管理。所以，在當地要有溝通機制，甚至未來規畫方向要有在地參與管道，這是環社檢核機制要再往前、繼續推動需要再擴大與修正的部分。

羅秉成說，行政院已經注意也掌握到這個議題，當地居民、漁民的反映跟訴求，院長蘇貞昌特別指示副院長沈榮津協調經濟部、農委會，將相關訴求跟主張，要有所了解、妥為處理，並成立工作站，讓在地居民跟漁民相關的問題跟訴求可以透過機制溝通協調，希望圓滿解決爭議。