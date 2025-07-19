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快訊／薇帕輕颱變強長胖了　大豪雨強灌花東

▲▼薇帕颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

▲薇帕颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今年第6號颱風薇帕增強變胖，根據氣象署今(19日)上午8時30分最新警報，薇帕輕颱過去3小時強度略增強，暴風半徑稍擴大，暴風圈正逐漸通過台灣南方近海，薇帕未來還有更強趨勢。受颱風外圍環流影響，花蓮、台東有大豪雨。

薇帕輕颱今天上午8時的中心位置在北緯20.0度，東經119.8度，即在鵝鑾鼻的南南西方約240公里之處，以每小時24公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，七級風平均暴風半徑150公里。

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氣象署表示，根據最新資料顯示，第6號颱風過去3小時強度略為增強、暴風半徑亦稍擴大，中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向西北西轉西進行，暴風圈正逐漸通過臺灣南方近海，對巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(19)日花蓮縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣有局部大雨或豪雨。

基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島及新北、桃園、台中山區有局部大雨發生的機率，氣象署提醒注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防積水。

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