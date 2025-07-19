「3億柏金包」買家身分曝光！　哥哥在台灣有開店

▲蘇富比以近3億元天價拍出愛馬仕為珍柏金打造的史上第一款柏金包。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

愛馬仕（Hermès）史上第一款柏金包日前以近3億台幣的天價成交，刷新精品手提包拍賣紀錄，而大手筆的買加身分也曝光了。

▲日本二手精品集團Valuence創辦人嵜本晉輔。（圖／翻攝IG／shinsukesakimoto，下同）

根據外媒報導，砸下3億買下第一款柏金包的買家，就是日本二手精品集團Valuence創辦人嵜本晉輔。現年43歲的嵜本晉輔曾是職業足球員，22歲轉行進入二手商品零售業，並成功創立Valuence，成為業界知名人物。他的哥哥嵜本將光則是「嵜本高級生吐司」品牌創辦人，該品牌在台灣也設有多家分店。

▲嵜本晉輔的哥哥嵜本將光則是「嵜本高級生吐司」品牌創辦人。

嵜本晉輔日前公開自己就是這次拍賣的神秘買家，並分享了柏金包的細節及電話競標的照片。他強調，購入此包的目的並非轉售牟利，而是希望「守護文化資產 讓更多人看見」。嵜本表示，這款柏金包不僅是時尚界的經典，更是設計史的重要里程碑。未來 他計劃在日本舉行記者會並公開展出此包，讓更多人有機會一睹其風采。展出細節將陸續公布。