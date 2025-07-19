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快閃薇帕！最快午後解除海警　專家揭1麻煩事

▲▼薇帕颱風路徑潛勢圖。（圖／中央氣象署）

▲薇帕颱風路徑潛勢圖。（圖／中央氣象署） 

記者葉國吏／綜合報導　

輕度颱風薇帕風雨影響台灣，氣象署針對10縣市發佈大豪雨特報。氣象專家林得恩直言「快閃薇帕！」、「預計今天下午就會解除海警。」不過林得恩透露，台灣到7月底前熱帶擾動再來報到的機會偏高。

林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，根據中央氣象署今晨02時資料顯示，薇帕颱風正以每小時18公里速度，向西北轉西北西方向進行；若行進速度及方向不改變的話，預計今天下午就會解除海上颱風警報。

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▲▼林得恩「快閃薇帕」。（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

▲林得恩：快閃薇帕，最快今天下午解除海警。（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

但是，由於薇帕颱風屬於季風低壓型的熱帶擾動，環流雲系相當大，且外圍風雨也最明顯；因此，評估迎風面的風雨仍會持續，宜蘭以南山區及恆春半島的降雨將會最為顯著，南投及高屏山區的過山陵線風雨也會不小，可能還會持續到明天的白天，請注意。

薇帕颱風所在的大低壓帶內，還有其它擾動正在醞釀，只要發展成熟，就可能是下一個熱帶擾動系統；麻煩的是，這個大低壓帶估計到7月底，都會在南海至菲島東部外海、關島附近，也就是說，到月底前，台灣仍位於一個較不穩定的大氣環境條件，不但水氣較多，熱帶擾動再來報到的機會也會相對偏高。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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