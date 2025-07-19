薇帕再增強！暴風半徑恐擴大「2天風雨掃全台」　一圖看未來天氣

▲薇帕路徑預估。（圖／氣象署）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象署持續針對薇帕颱風發布海上警報，預估薇帕18日晚間至19日清晨將進入巴士海峽及台灣南方近海，而隨颱風接近，顯著東風將使沿海與部分內陸出現強風，雨勢將在周六至周日（20日）晨最顯著，將為台灣東半部帶來明顯降雨，尤其東部、東南部山區有局部豪雨等級以上發生的機率。

根據氣象署最新資訊，薇帕18日晚間11時的中心位置在北緯 19.4 度，東經 121.3 度，即在鵝鑾鼻的南方約 280 公里之處，以每小時22公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒23公尺，相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺，相當於11級風，七級風平均暴風半徑100公里。

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▲薇帕颱風最新位置。（圖／氣象署）

中央氣象署技正林秉煜表示，薇帕在過去3小時略為增強，中心風速從每秒20公尺增強到每秒30公尺，預估暴風半徑在未來3小時有增強、擴大的可能性，目前花蓮已累積104毫米的雨量，台東、屏東恆春半島也有將近100毫米的雨量，降雨將持續且越來越明顯。

林秉煜指出，19日持續受到颱風外圍環流影響，迎風面的東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨出現，降雨時間較長且雨勢明顯，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東部、東南部山區有局部豪雨等級以上發生的機率；基隆北海岸、大台北、南部地區及中部山區不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區雲量偏多，午後有局部短暫雷陣雨。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

風勢方面，19日局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；台灣東半部及恆春半島沿海浪高來到3至5米左右或以上；基隆北海岸、南部、東半部(含蘭嶼、綠島)沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生的機率，非必要請避免前往海邊活動。

氣象署預估，周日白天颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；晚起颱風逐漸遠離，整體降雨趨緩。