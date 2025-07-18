薇帕威力恐升級！今晚起最靠近「豪雨連轟3天」 下周低壓雨彈接力

▲薇帕路徑預估。（圖／氣象署，下同）

記者閔文昱／台北報導

今（18日）受薇帕颱風外圍環流影響，迎風面東半部地區及恆春半島不定時有陣雨或雷雨出現，且雨勢越晚越明顯。中央氣象署指出，薇帕在今晚至明天（19日）最接近台灣，將為台灣東半部帶來明顯降雨，尤其東部、東南部山區有局部豪雨等級以上發生的機率，風雨一直到周日（20日）才會逐漸減緩。

根據氣象署最新資訊，薇帕今天晚間8時的中心位置在北緯19.2度，東經 121.8 度，即在鵝鑾鼻的南南東方約320公里之處，以每小時19公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，七級風平均暴風半徑100公里。

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▲薇帕颱風最新位置。

中央氣象署技正林秉煜表示，薇帕的暴風圈已經逐漸接觸到巴士海峽，未來還有增強、暴風圈擴大的可能性，預計將通過呂宋島北端沿海至巴士海峽後進入南海，再朝廣東海面的機率較高，今天晚間至明天最接近台灣，將為台灣東半部帶來明顯降雨，各沿海風浪亦增強。

林秉煜指出，今天受颱風外圍環流影響，環境吹偏東風，迎風面東半部地區及恆春半島不定時有陣雨或雷雨出現，且雨勢越晚越明顯，基隆北海岸及大台北地區下半天也逐漸轉為短暫陣雨的天氣，而其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，尤其嘉義地區午後降雨明顯，有局部大雨發生，最大時雨量在嘉義大埔鄉的大埔來到53毫米。

▲未來天氣趨勢。（點圖可放大）

到了明天持續受到颱風外圍環流影響，迎風面的東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨出現，降雨時間較長且雨勢明顯，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東部、東南部山區有局部豪雨等級以上發生的機率；基隆北海岸、大台北、南部地區及中部山區不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區雲量偏多，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署預估，周日白天颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；晚起颱風逐漸遠離，整體降雨趨緩。

值得注意的是，下周一至下周五（21~25日）低壓帶影響，水氣偏多，天氣仍不穩定；東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，其中周二至周五中部以北地區亦有短暫陣雨或雷雨。