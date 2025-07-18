桃園罷免爭議明德里2人法辦　又傳鄰長發公告「夾帶反罷文宣」

▲針對桃市中壢區疑似鄰長發放罷免公報夾反霸文宣個案，桃園市選委會已完成初步調查，將函送桃園地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市中壢區日前發生疑似里鄰長發放罷免公告及投票通知單時，疑似夾帶文宣案，桃園市選委會昨（17）日晚間表示，已會同警方完成初步調查，全案將由警方函送地檢署偵辦，桃園地檢署也回應，目前已受理分案調查。據了解，除了明德里外，忠義里也傳出爭議事件，竟有里長發送投票通知及公告時，夾帶反罷文宣，檢警已展開蒐證。

桃園市選委會指出，昨天接獲情資後，立即由監察委員率桃市選委會同仁，前往中壢區公所督察罷免公告及投票通知單實際發放作業程序，並轉往中壢區明德里辦公室了解個案情，並責成中壢區公所，全面清查本次罷免公告及投票通知單發送情況，除避免再次發生類似情況外，亦請中壢區公所詳盡了解情況後盡速陳報。

▲中壢區明德里爆發疑似鄰長發放罷免公報夾反罷文宣個案，某鄰長自行拍攝選舉公報與投票通知單的畫面曝光。（資料照／里長提供）

桃園市選委會表示，根據中壢區公所陳報及明德里里長描述，其自選委會取得通知單及公告時，並無反罷免文宣，放置於辦公室桌面後，遭某鄰長誤以為可將地面上的反罷免文宣一同發放，因此將文宣至於公告上，過程中遭拍照傳出。里長重申，實際無任何夾帶反罷文宣的罷免公告被發出，其他交予各鄰鄰長的通知單及公告，與投遞到里內各住戶的過程，也沒有反罷免文宣，以上可經里辦公處監視器予以確認。

桃園市選委會表示，已會同警方完成初步調查，包括明德里里長、明德里某鄰長，都將由警方函送地檢署偵辦。桃園市選委會強調，本案已進入司法偵查程序，除再次重申各級機關務必嚴守選務行政中立外，並請中壢區公所及里鄰長配合後續偵查程序，以避免再次發生類似個案情事。

除了明德里的反罷文宣爭議外，忠義里也傳出，鄰長發送投票資料時，涉嫌將反罷免文宣與罷免投票通知單、公報一併投入住戶信箱，檢警已展開調查。

針對罷免爭議，立委魯明哲服務處表示，民進黨以中壢某里拍攝的照片為據，指控反罷免文宣與選舉公報被堆疊放置，進而抹黑桃園市選委會行政不中立，甚至影射魯違法，這些全是無中生有、含沙射影。照片是怎麼來的，「故事」又是怎麼被編造出來的，里辦公室內的監視系統還原了事發經過。

魯明哲服務處認為，從擺拍過程到鄰長分發選舉公報的實際畫面，全程清楚可見，過程中沒有任何一份魯蛋文宣被夾帶其中。再次聲明，魯蛋及桃市府並無違反行政中立，任何操作、指控皆為無端抹黑與扭曲事實。