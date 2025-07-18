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前女友愛上仇家！桃園醋男撂人揮刀狂砍　險殺了情敵下場曝

▲桃園市曾姓男子不滿分手女友與仇家交往，前年7月找來2名男子持開山刀與棍棒前往仇家尋釁，將對方砍殺重傷後逃逸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市曾姓男子不滿分手女友與仇家交往，前年7月找來2名男子持開山刀與棍棒前往仇家尋釁，將對方砍殺重傷後逃逸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子不滿女友分手後，竟與他的趙姓仇家交往，前年7月找來2名男子分持開山刀、棍棒前往趙家尋仇，誘騙對方開門後衝入屋內對趙男一陣痛毆砍殺，曾男等人見趙男倒地無力抵抗後逃離現場，趙男隨後下樓求救緊急送醫急救才救回一命；桃園地檢署偵結依殺人未遂罪嫌將曾男起訴，同案2名男子通緝中。

檢警調查，32歲的曾姓男子不滿鄭姓女友分手後，竟與他的趙姓仇家交往，2023年7月29日深夜11時許，找來冉姓與姓名不詳男子助陣，分持開山刀、棍棒前往趙姓男子位於中壢區住處尋釁，曾男到達住處樓下時，騙鄭女帶他上樓，隨即以開山刀、棍棒朝著趙男一陣猛砍，趙男雖以雙手奮力抵擋，仍造成頭皮等處撕裂傷，手掌深部撕裂刀傷、頭、肩等多處撕裂傷與左手骨折等傷勢，全身血跡斑斑倒地。

曾男等人見趙男無力抵抗，遂與同夥挾持鄭女逃離現場，趙男隨後下樓求救，經路人協助送醫急救才撿回性命，中壢警方循線查獲曾男到案，同案冉姓與姓名不詳男子則未到案，遭檢方發布通緝。

桃檢複訊時，曾男坦承犯行，但辯稱並無殺人之犯意，警方提供現場照片、監視畫面截圖與被害人醫院診斷證明等佐證，確認曾男犯行明確，檢方偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴，同案冉姓男子與未到案男子則發布通緝中。

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醋男分手女友與仇家交往砍殺殺人未遂

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