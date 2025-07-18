快訊／台中近16萬戶無預警停水29小時　中午全面恢復供水

▲台中近16萬戶無預警停水，台水表示已恢復供水。（圖／台水公司提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市10個行政區、15.8萬戶昨（17）天上午無預警停水，被民眾罵翻，連市長盧秀燕都批評這個月已經發生2次了，台水公司表示，多數用戶已在昨晚恢復正常供水，管末及高地用戶也在今天上午恢復正常，台水公司提醒，如有個別用戶因抽水機氣塞、水表阻塞等問題造成無水，用戶可來電反映，將派員儘速協助處理。

台水公司第四區管理表示，潭子區僑忠國小側門人行道昨天凌晨2時發生600mm閥類故障及漏水，需進行緊急搶修，台水四區即於夜間啟動應變措施，另督促承商加速修復並擺設75處臨時取水站，降低對民眾的影響。

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無預警停水所造成的不便，連盧秀燕都說，這個月已發生過2次無預警停水了，台水針對這事表示，將持續進行台中地區管線汰換及主要幹管的監控與維護，強化管線及閥類之韌性。

台水公司提醒，如有個別用戶還是無水可用，可來電反映，用戶洽詢電話：

豐原給水廠:04-25722643；台中給水廠04-22442469；豐原服務所04-25269895；台中服務所04-22542191；烏日營運所:04-23381614；24小時客服電話：1910