台中無預警大停水！盧秀燕狂酸：國家韌性不是只有軍事演習

▲台中地區在短短兩周內大規模停水兩次，這次更是在民眾出門上班、上學後才通知停水，民眾崩潰不已。台中市長盧秀燕也大酸，國家的韌性不是只有軍事演習，穩定供應水電才是。（圖／台中市府提供）



記者游瓊華／台中報導

因台水管線水閥出問題，大台中地區今天上午7點開始無預警大停水。台中市長盧秀燕忍不住抱怨，15.8萬戶的民眾臨時被迫停水，沒有水可以用，這樣的狀況已非首次，兩周前更嚴重，受影響高達30萬戶，短短半個月內兩次大停水，衝擊工商業，直言「一個國家的韌性不是只有軍事演習，怎麼樣在水電各種物資做好充分供應，而且要穩定供應，才是一個韌性國家應該要達到的目的」。

盧秀燕表示，先前台中才因為鯉魚潭的問題超過30萬戶停水，這次又有15.8萬戶無預警停水，的確造成民生、工商業很大的影響。今天因為無預警停水，地方政府手忙腳亂，協助民眾臨時取水，台水設有供水站，市府也做了一些措施，預計要長達超過1天、共計29個小時，希望自來水公司加緊修復，讓市民朋友早日有水可用。

盧秀燕也提到，特別擔心獨居的長輩們可能沒有儲水，臨時缺水，已責成市府各區里系統加強巡視，如果獨居的高齡長輩用水情形有受到影響會予以協助，希望未來這種大規模無預警的停水能夠減少。