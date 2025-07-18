聯合國安理會緊急會議　敘利亞指控：以色列破壞敘國穩定

▲敘利亞駐聯合國代表阿爾達哈克（Koussay Aldahhak） 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國安理會17日下午針對敘利亞局勢召開緊急會議，在聽取敘利亞遭遇以色列空襲過後的最新情勢之後，聯合國安理會表示嚴重關切。

以色列本周空襲敘利亞首都大馬士革，介入敘利亞與南部德魯茲武裝分子的衝突，以保護德魯茲派為由，把軍事干預行動正當化，造成敘利亞平民與軍事人員傷亡，破壞政府設施。

在聯合國安理會緊急會議上，中東事務助理秘書長基亞里（Khaled Khiari）提到，敘利亞近期再度陷入暴力局面，嚴重威脅敘利亞邁向和平、可信、有序和包容性政治過渡的努力，以色列多次對敘利亞發動空襲，是嚴重侵犯敘利亞主權，加劇緊張情勢。

敘利亞駐聯合國代表阿爾達哈克（Koussay Aldahhak）直言，「我們堅決拒絕以色列當局把攻擊正當化的藉口。這些行為只是占領勢力一貫政策的延伸，目的在破壞敘利亞穩定，把敘利亞拖入衝突之中」。

以色列駐聯合國副代表米勒則稱，以色列有責任把敘利亞西南部維持為非軍事區，以防恐怖主義威脅。

至於以色列發動的空襲行動，獅子山共和國駐聯合國代表卡努（Michael Imran Kanu）表示，以軍的攻擊明顯違反國際法。中國常駐聯合國副代表耿爽認為，如今局勢嚴峻，呼籲各方恪守停火，盡快恢復秩序，同時強烈譴責以色列對敘利亞的空襲。