台北信義區爆「拒檢衝撞」！警連開2槍　47歲男流彈擦傷送醫

▲北市信義區傳出一起拒檢逃逸案，警連開2槍，余嫌背部遭流彈擦傷。（示意圖／ETtoday資料照）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市信義區信義路五段91巷口今(18日)清晨5時47分許傳出一起拒檢逃逸案，據了解，當時三張犁派出所4名員警於路口執行路檢勤務，發現一輛灰色自小客形跡可疑，上前示意攔檢，未料駕駛拒檢、還一度朝警方衝撞。現場員警見狀後立即朝該車連開2槍，並通報現場警力圍捕，順利將余男(47歲)逮捕，目前全案正進一步調查釐清中。

警方指出，當時現場共有4名員警執行路檢勤務，眼尖發現一輛灰色福特自小客車行跡相當可疑，且駕駛人神情慌張，因此上前示意要求停車受檢，未料駕駛拒不配合，且明知陳姓員警站在車輛前方，仍猛力踩下油門強行衝撞、企圖逃離現場。警方見狀後，為避免生命安全受到立即性危險，陳員立即依法朝該車連開2槍，惟駕駛仍未停下，沿信義路五段左轉松仁路、再左轉進入信義路五段150巷往象山方向逃逸。

警方立即通報線上警力展開圍捕，經調閱監視器沿路追蹤後，於信義路五段150巷445弄1號旁產業道路查獲駕駛人余姓男子。初步檢視，余男背部有擦傷，意識清楚，經送往台北醫學大學附設醫院檢查後，確認體內無子彈殘留，初判為流彈擦傷，沒有生命危險。

本案4名執勤警力反應迅速，均未受傷，警方後續將依法進行調查，釐清余男拒檢原因，並依法究辦，並依程序檢視執法過程合法性，以維護社會治安與執勤正當性。信義分局強調，民眾如遇警方臨檢應配合盤查，切勿衝撞或逃逸，以免觸法得不償失。