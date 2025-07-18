開槍畫面曝光！北市信義區「汽車拒檢衝撞」　警連開2槍通報圍捕

<br>

記者邱中岳、戴若涵／台北報導

台北市信義區信義路五段91巷口18日清晨發生一起拒檢逃逸案！一輛灰色自小客車見警方攔停，竟一度朝警方衝撞，員警見狀趕緊朝車輛連開2槍，並通報現場警力圍捕，將47歲余姓駕駛逮捕，稍早槍擊瞬間曝光。

透過現場畫面可發現，余男原先見員警攔停，先是踩煞車減速，稍停一下後，隨即右切想逃逸，見員警上前阻擋，他一度試圖衝撞員警後，再駕車逃逸，現場員警只好連開2槍，並通報警力圍捕。

▲台北市信義區清晨發生槍擊案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時現場共有4名員警執行路檢勤務，眼尖發現一輛灰色福特自小客車行跡相當可疑，且駕駛人神情慌張，因此上前示意要求停車受檢，未料駕駛拒不配合，且明知陳姓員警站在車輛前方，仍猛力踩下油門強行衝撞、企圖逃離現場。警方見狀後，為避免生命安全受到立即性危險，陳員立即依法朝該車連開2槍，惟駕駛仍未停下，沿信義路五段左轉松仁路、再左轉進入信義路五段150巷往象山方向逃逸。

警方立即通報線上警力展開圍捕，經調閱監視器沿路追蹤後，於信義路五段150巷445弄1號旁產業道路查獲駕駛人余姓男子。初步檢視，余男背部有擦傷，意識清楚，經送往台北醫學大學附設醫院檢查後，確認體內無子彈殘留，初判為流彈擦傷，沒有生命危險。