控隔壁蓋大樓害的！彰化透天社區驚現傾斜、下陷　居民怒吼抗議

▲居民指控建商蓋大樓害社區傾斜掏空。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉中興二街進行14層樓公寓建案施工，疑似影響地基穩定，導致一旁10戶房屋出現結構異常，包括牆面裂縫、建物傾斜與地面龜裂等情形，居民昨(17日)拉白布條怒吼建商藐視居民安全，縣府建設處表示，雙方協商與調解未果，將依照第3方鑑定報告書，召開建築爭議事件評審委員會。

▲居民拉白布條指控建商蓋大樓害社區傾斜掏空。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣議員周君綾已接獲陳情指出，受影響的社區共有16戶，其中9戶房屋出現傾斜、牆面龜裂、地基掏空等問題。居民代表表示，自建案開挖以來，房屋裂縫逐漸擴大，甚至出現傾斜，嚴重威脅居住安全。入口門牌至騎樓的裂縫寬超過5公分分，長約3、40公尺，掏空深度超過1公尺。

▲居民指控建商蓋大樓害社區傾斜掏空。（圖／記者唐詠絮翻攝）

當地居民表示，該建設自開挖工程至今已近兩年，期間陸續發現牆壁裂痕、鄰屋間縫隙擴大、地面多處龜裂，甚至房屋傾斜，居住安全亮起紅燈。他憂心若未妥善處理，恐釀成更大災害。

受災住戶紛紛指出，雖然已經和建商開過多次協調會，但對方提出的第三方鑑定報告，讓大家完全無法接受。決定在社區拉起白布條抗議，要求建商負起全責，徹底解決房屋安全問題。對此縣府建設處表示，雙方協商與調解未果，將依照第3方鑑定報告書，召開建築爭議事件評審委員會審理。

▲居民指控建商蓋大樓害社區傾斜6公分。（圖／記者唐詠絮翻攝）