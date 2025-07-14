南投市長100%相信妻子！女律師見「聲明7字」：人家講的應該是真的

▲南投市長張嘉哲的妻子黃佳鈴（左），爆出婚內出軌前男友多年。（圖／翻攝自張嘉哲臉書）



記者施怡妏／綜合報導

南投市長張嘉哲的妻子黃佳鈴，被《鏡週刊》爆料婚後仍跟交往多年的前男友藕斷絲連，甚至互稱老公、老婆，張嘉哲夫妻倆共同發布聲明澄清，張強調「我個人百分之百絕對相信妻子的作為」。對此，律師李怡貞表示，聲明稿提到「保留法律追訴權」，不禁搖頭嘆，爆料應該都是真的。

李怡貞律師在臉書發文，聲明中提到「保留法律追訴權」，認為爆料內容應該都是真的。李怡貞也稱讚張嘉哲是個好男人，「好笨或是好有心機的男人，衝著他一句『我個人絕對百分之百相信妻子的作為』」，李怡貞對於張嘉哲力挺妻子的言論表示肯定，貼出3個鼓掌的Emoji，但這番話也留下了讓人揣測的空間。

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南投市長張嘉哲的妻子黃佳鈴，被《鏡週刊》爆料婚後仍跟交往多年的前男友藕斷絲連，得知對方交了新女友，更傳訊主動揭露自己身分，希望女子知難而退，然而最慘的受害者正是被蒙在鼓裡的張嘉哲。

不過，張嘉哲夫妻倆稍早發出聲明，了解事情的來龍去脈，「我個人百分之百絕對相信妻子的作為」，此事應是個人的過往隱私，卻因為身為公眾人物，造成妻子無端遭受他人抹黑攻擊，「我非常痛心，也對妻子感到抱歉。」

聲明稿全文如下：

大家好，我是南投市長張嘉哲。

有關週刊爆料新聞，是未經詳實查證的內容，皆並非事實，上月佳鈴已在第一時間知道此事時，當下立即報警處置。

此事的來龍去脈情況我都清楚，我個人百分之百絕對相信妻子的作為。

此事應是個人的過往隱私，卻因為我身為公眾人物，造成妻子無端遭受他人抹黑攻擊，我非常痛心，也對妻子感到抱歉。

我上任南投市長後，妻子經常出錢出力為南投市舉辦大小公益活動，讓南投人感受幸福、感受南投的美好，市民家人有目共睹。

此次報導相關內容扭曲事實，已造成我們名譽受損，為捍衛自己的清白，我們亦將保留法律追訴權，請各界勿再以訛傳訛。