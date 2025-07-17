外媒「超出預期！」陸上半年GDP增速5.3%　調整外貿策略主因之一

▲中國2025年上半年經濟數據出爐，GDP增速達到5.3%。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國2025年上半年經濟數據出爐，GDP增速達到5.3%。多家陸媒也引述多家權威外媒分析「超出預期」來形容中國上半年經濟增速，高於多數經濟學家原先預期，促使包括野村控股、高盛等國際金融機構紛紛上調對中國全年經濟增長的預期。

陸媒《新浪財經》整理多家國際媒體評論發現，外媒普遍使用「超出預期」形容中國上半年表現。包括《彭博社》、《CNBC》、《華爾街日報》等主流媒體均指出，儘管中美貿易爭端仍存、外部壓力持續升溫，但中國經濟運行總體平穩、回升向好。

《CNBC》指出，中國第二季度經濟依然強勁，為實現全年5%增長目標提供有力支撐。保銀資產管理公司分析認為，連續兩個季度的超預期表現，使中國具備更充足的政策空間以應對未來可能出現的風險挑戰。

增長動力從何而來？多家外媒分析，今年上半年，中國製造業的表現尤其亮眼。上半年，中國規模以上工業增加值同比增長6.4%，有力推動經濟。《BBC》表示，對3D打印設備、新能源汽車、工業機器人的需求增加。此外，包括交通、金融和技術等領域在內的服務業也取得良好增長。

《金融時報》引用專家觀點指出，高科技與先進製造業正成為中國工業升級的領頭羊，機器人、新能源車與裝備製造業等領域的成長速度尤為顯著。

今年上半年，美政府推出的高額關稅和不斷變換的貿易政策，給全球經貿體系造成衝擊。這樣的背景下，中國進出口規模仍站穩20萬億元台階，並創下歷史同期新高。

「分析師原本預計關稅造成的影響會更大，但中國經濟依然展現出強大的韌性。」《BBC》引述新加坡國立大學的經濟學家分析說。

▲中國外貿大幅轉向東盟、非洲，對歐盟也穩定增長，抵銷對美出口下降影響。（圖／CFP）

《華爾街日報》表示，中國工廠的生產線保持高速運轉，2025年前六個月出口同比增長5.9%。這一結果好於預期，凸顯出在10年來中美貿易爭端不斷的情況下，中國製造業和出口行業的實力和彈性。

多數美媒與指出，通過對出口結構的分析，可以看出中國製造商能夠避免出口全面下滑的原因，即使美國是世界最大經濟體，也是中國製造商品的最大單一目的地，但上半年中國對東盟、非洲等新興市場出口增速都達到兩位數，對歐盟出口也穩定增長，相互抵銷對美出口下降的影響。

經濟學人智庫亞洲首席經濟學家分析稱，儘管貿易戰拖累了市場情緒，但並沒有像投資者最初擔心的那樣對中國經濟表現造成巨大衝擊。