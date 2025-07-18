趕著去接兒子！　印度爸「劇毒眼鏡蛇掛脖子」被咬死

▲印度男為了趕去接兒子放學，犯下了致命的錯誤。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

毒蛇當項鍊？印度中央邦一名熱心的蛇類救援志工，為了趕去接提早放學的兒子，竟然把毒蛇「當項鍊」掛脖子上騎車趕路，結果遭狠咬手臂，最終搶救不治身亡。這起匪夷所思又令人心痛的事件，讓當地再度關注蛇咬風險與野生動物救援的專業安全問題。

35歲的迪帕克·馬哈瓦爾（Deepak Mahavar）是中央邦古納（Guna）地區的臨時工，也是一名非官方的業餘蛇類救援者。週一（14日）他接獲通報，趕往村莊成功抓住一條劇毒的印度眼鏡蛇（Indian Cobra），並將其放入玻璃罐中。

然而此時，馬哈瓦爾接到學校通知，得知兒子提前放學，竟一時圖快，將毒蛇從罐中取出，直接掛在脖子上騎機車前往學校。未料，途中遭蛇狠咬手臂，悲劇就此發生。

一度出院卻病情急轉直下！據《The Indian Express》報導，馬哈瓦爾當下仍意識清醒，並聯絡友人送醫，先後轉院至兩家醫院。醫生認為病情穩定便讓他當晚出院，沒想到半夜病況惡化，再送醫時已無法挽回。

警方表示，馬哈瓦爾的妻子早年過世，這場意外讓他留下兩名年僅12歲與14歲的兒子，令人鼻酸。

蛇咬年年奪命！馬哈瓦爾長年自願從事蛇類救援，但林業單位表示，他並非官方訓練合格人員，也沒有受過專業訓練，救援時未使用安全鉤、夾鉗或保護手套。

專家指出，這起事件反映基層野生動物救援人力的缺乏與危險，許多熱心民眾自學上陣卻未接受專業裝備與教育，成為悲劇根源。

據統計，印度中央邦每年因蛇咬而死的案例高達數百，尤其6至9月的季風季節是高峰期，水田與積水環境是毒蛇最常出沒之處。2020至2022年間，該邦記錄超過5,700起蛇咬致死案例，實際數字可能更高。



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