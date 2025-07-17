花蓮火災4死！金鍊男「推開消防員、罵三字經」炎上　連發2文道歉

▲男子在火災現場推開消防員並狂罵三字經。（圖／翻攝threads）



記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮縣壽豐鄉共和村一棟鐵皮加蓋民宅16日發生4死火警，現場一名戴著金項鍊的男子以三字經指揮消防員，甚至推開消防員的手，引起網友不滿。對此，男子事後發文道歉，強調自己員工的家人都在屋內，他心情才會情緒不穩，「請原諒我當時因情緒與無知所造成的衝動，我誠摯道歉，也希望有機會親自向您們一一道歉與致意」。

男子表示，他針對16日花蓮縣壽豐鄉火災現場，對救災全貌不了解情況下，對現場執勤的消防人員出言辱罵，甚至質疑其專業，造成不良觀感與困擾，及影響消防人員士氣，在此表達最誠摯的歉意，「消防人員在第一線冒險救災，辛勞付出值得社會敬重。我的言行失當，深感後悔與自責，願虛心接受各界指正，也將以實際行動反省改進」。

他又發文說，「當時的火警現場氣氛緊張，住戶邱先生是我公司的員工，我趕到時，他已驚慌失措、語無倫次地不斷請我轉告消防人員屋內還有4人受困。面對突如其來的狀況，加上自己從未處理過此類緊急事故，心急如焚之下，我失去了冷靜，用了不當的言語對現場的消防人員發洩情緒，事後回想，實在非常不應」。

男子表示，他知道消防人員在第一線奮戰，冒著生命危險搶救生命財產，是這社會上最無私、最值得敬重的工作，「我的行為不僅不尊重您們的專業與辛勞，也可能讓您們在緊要關頭感到委屈與受傷，這是我深深自責與反省的地方」，「請原諒我當時因情緒與無知所造成的衝動，我誠摯道歉，也希望有機會親自向您們一一道歉與致意。謝謝您們每一次的英勇與堅持，守護了無數家庭的希望與平安」。

▼男子道歉文如下。（圖／翻攝threads）



回顧此案，消防局16日凌晨0時23分接獲民眾報案，指稱壽豐鄉平和村四區42號發生火災，出動18車47人前往救援，沒想到抵達現場卻沒有火警，再次確認得知火災地點為「共和村四區42-32號」，兩處相差3公里，車程要5分鐘。

消防人員於16日0時48分抵達正確地點時，火勢已全面燃燒，最後雖然撲滅，但火勢仍導致74歲郭姓父親、68歲蘇姓母親、38歲妹妹與67歲楊姓阿姨死亡，僅有49歲蘇姓女子與其60歲丈夫成功破窗逃出。