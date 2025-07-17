　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮火災4死！金鍊男「推開消防員、罵三字經」炎上　連發2文道歉

▲▼花蓮火災4死！金鍊男「推擠消防員、狂噴三字經」炎上　連發2文道歉。（圖／翻攝threads）

▲男子在火災現場推開消防員並狂罵三字經。（圖／翻攝threads）

記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮縣壽豐鄉共和村一棟鐵皮加蓋民宅16日發生4死火警，現場一名戴著金項鍊的男子以三字經指揮消防員，甚至推開消防員的手，引起網友不滿。對此，男子事後發文道歉，強調自己員工的家人都在屋內，他心情才會情緒不穩，「請原諒我當時因情緒與無知所造成的衝動，我誠摯道歉，也希望有機會親自向您們一一道歉與致意」。

男子表示，他針對16日花蓮縣壽豐鄉火災現場，對救災全貌不了解情況下，對現場執勤的消防人員出言辱罵，甚至質疑其專業，造成不良觀感與困擾，及影響消防人員士氣，在此表達最誠摯的歉意，「消防人員在第一線冒險救災，辛勞付出值得社會敬重。我的言行失當，深感後悔與自責，願虛心接受各界指正，也將以實際行動反省改進」。

他又發文說，「當時的火警現場氣氛緊張，住戶邱先生是我公司的員工，我趕到時，他已驚慌失措、語無倫次地不斷請我轉告消防人員屋內還有4人受困。面對突如其來的狀況，加上自己從未處理過此類緊急事故，心急如焚之下，我失去了冷靜，用了不當的言語對現場的消防人員發洩情緒，事後回想，實在非常不應」。

男子表示，他知道消防人員在第一線奮戰，冒著生命危險搶救生命財產，是這社會上最無私、最值得敬重的工作，「我的行為不僅不尊重您們的專業與辛勞，也可能讓您們在緊要關頭感到委屈與受傷，這是我深深自責與反省的地方」，「請原諒我當時因情緒與無知所造成的衝動，我誠摯道歉，也希望有機會親自向您們一一道歉與致意。謝謝您們每一次的英勇與堅持，守護了無數家庭的希望與平安」。

▼男子道歉文如下。（圖／翻攝threads）

▲▼花蓮火災4死！金鍊男「推擠消防員、狂噴三字經」炎上　連發2文道歉。（圖／翻攝threads）

回顧此案，消防局16日凌晨0時23分接獲民眾報案，指稱壽豐鄉平和村四區42號發生火災，出動18車47人前往救援，沒想到抵達現場卻沒有火警，再次確認得知火災地點為「共和村四區42-32號」，兩處相差3公里，車程要5分鐘。

消防人員於16日0時48分抵達正確地點時，火勢已全面燃燒，最後雖然撲滅，但火勢仍導致74歲郭姓父親、68歲蘇姓母親、38歲妹妹與67歲楊姓阿姨死亡，僅有49歲蘇姓女子與其60歲丈夫成功破窗逃出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮火災4死！金鍊男「推開消防員、罵三字經」炎上　連發2文道
快訊／張育成雙響砲帶隊4：1領先！ 7局下投手卻傳傷情
傳妻「性感露胸」照給閨蜜邀3P　人夫「戰2女狂衝腦」下場慘了
2大助威「準薇帕」長超胖甩雨台灣　3天雨量驚人！紫爆一條線
「對不起我來晚了」湘瑩被求婚淚崩！　放閃尪：讓我成為幸福的人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮火災4死！金鍊男「推開消防員、罵三字經」炎上　連發2文道歉

快訊／北檢突襲台師大！查扣血液檢體「朝強制、侵占偵辦」

兒盟前社工陳尚潔不認失職害死剴剴　反問法官：我要負什麼責

驚悚畫面曝！見前妻有新歡竟3度買兇殺人　她死裡逃生慘況曝

傳妻「性感露胸」照給閨密邀3P　人夫「戰2女狂衝腦」下場慘了

賓士2女慘了！演習停市高下車開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

颱風吹破屋頂！台南孝子鋪帆布摔死　98歲老母還不知兒死訊

債務談判破局！他撂兄弟狂毆「家人也不放過」　7惡煞被逮

妹子控遭撿屍性侵　男同學傻眼「是妳先摸我那的」！案情大反轉

快訊／公報夾反罷文宣畫面曝！女鄰長承認動手腳...檢方要辦了

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

花蓮火災4死！金鍊男「推開消防員、罵三字經」炎上　連發2文道歉

快訊／北檢突襲台師大！查扣血液檢體「朝強制、侵占偵辦」

兒盟前社工陳尚潔不認失職害死剴剴　反問法官：我要負什麼責

驚悚畫面曝！見前妻有新歡竟3度買兇殺人　她死裡逃生慘況曝

傳妻「性感露胸」照給閨密邀3P　人夫「戰2女狂衝腦」下場慘了

賓士2女慘了！演習停市高下車開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

颱風吹破屋頂！台南孝子鋪帆布摔死　98歲老母還不知兒死訊

債務談判破局！他撂兄弟狂毆「家人也不放過」　7惡煞被逮

妹子控遭撿屍性侵　男同學傻眼「是妳先摸我那的」！案情大反轉

快訊／公報夾反罷文宣畫面曝！女鄰長承認動手腳...檢方要辦了

鄧佳華入獄「模特女友首度發聲」　2大重點澄清：要告前追求者

TEL台灣攜手11家響應夥伴集食送愛　兩週募集共近2300個食物箱

兩女恐嚇害死李善均！二審結果出爐「被判更重」法官怒斥：沒反省

快訊／阿拉薩13分13籃板代表作　中華藍隊瓊斯盃26分大勝馬來西亞

柬埔寨大突襲詐騙園區抓了75台灣人　外交部查證要名單

江祖平「遭潑滾燙熱水」控導播沒喊卡急救　痛到吃止痛藥…委屈爆哭

宋米秦飛義大利慶結婚10週年　尪搞不清紀念日她無奈：算了不計較

花蓮火災4死！金鍊男「推開消防員、罵三字經」炎上　連發2文道歉

2025桃園機場體驗營7月18日報名開跑　夜宿桃機直擊航空樞紐24小時運作秘辛

快訊／張育成雙響砲帶隊4：1領先！ 7局下投手卻傳傷情

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

社會熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

即／丹娜絲捲走屋頂　台南獨子「爬屋頂蓋帆布」摔死

鳳梨街頭被開槍　疲老闆IG限動「再繼續啊」秒刪

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

中壢越式按摩一條街被抄了！香豔辣妹曝光

應召集團老司機包車短褲38E爆乳妹直送

鳳梨遭槍擊新視角曝光！槍手超車狂轟

鳳梨迴轉壽司初體驗後　遭開12槍...歐菈疑也在車上

鳳梨遭槍擊「當下沒報案」！1小時後才到警局

夜店外賓士車驚見男男交疊　超糗原因曝光

台北男不願配合城鎮韌性演習　警到場帶上車畫面曝

快訊／台南女律師成詐團共犯！收押禁見

更多熱門

相關新聞

三元電池廠大火藏「毒氣溢散」隱憂

三元電池廠大火藏「毒氣溢散」隱憂

高雄小港區三元能源電池工廠14日發生火警，除造成15人受傷，臭味飄散引起地方不滿，高雄市議員鄭光峰直言，三元能源設在人口密集區，有隱形爆炸及毒氣溢散風險，不排除要求遷廠。對此，高雄市環保局則公布最新數據，顯示「空品數據無異常」。

伊拉克商場失火50死　多人屋頂求救

伊拉克商場失火50死　多人屋頂求救

傅崐萁倒台關鍵「8萬外漂族＋在地反傅勢力」　決勝期強攻吉安鄉

傅崐萁倒台關鍵「8萬外漂族＋在地反傅勢力」　決勝期強攻吉安鄉

女學生被逼抽血！律師轟劉錦璋：請道歉

女學生被逼抽血！律師轟劉錦璋：請道歉

苦苓喊「7/25往花蓮車票已完售」　台鐵：仍有空位

苦苓喊「7/25往花蓮車票已完售」　台鐵：仍有空位

關鍵字：

火災消防員道歉花蓮網路舉動

讀者迴響

熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

去年熬過12次辛苦化療 小彤突驚爆：告別式從簡、正在物色塔位

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

普發1萬元喊卡合理嗎？6.2萬人投票結果曝

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

張善為癱瘓12年近況曝光蜻蜓哥哥曝「斷絕內幕」

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面