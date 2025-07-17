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冷氣安裝作業風險高　桃園勞檢處：落實防墜保護不可少

▲冷氣安裝作業風險高

▲冷氣安裝要落實防墜保護。（圖／勞檢處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著氣溫節節升高，國內進入冷氣安裝旺季，冷氣機亦為多數家庭不可或缺的民生設備，雖為必需但施工安全更應列為首要考量，作業時應恪遵職業安全衛生法令辦理危害防護措施。

桃園市勞動檢查處17日表示，探究冷氣安裝施工作業，屬於臨時性、短暫性的高風險作業，常發生有墜落、滾落、感電、物體飛落等災害，其中墜落及感電之危害，一旦發生，往往導致重大甚至致命的職災事件。

▲冷氣安裝作業風險高

▲冷氣安裝注意事項。（圖／勞檢處提供）

因此，雇主與現場從業人員除了需具備冷氣安裝的專業知識與技能外，更應全面強化風險意識與危害辨識能力，確保所有作業程序均符合安全規範。勞動檢查處表示對於冷氣安裝作業，應注意以下規定，以避免發生職業災害：

(一) 高處2公尺以上作業，應使用安全帶或配合捲揚式防墜器使用，但應注意要有足夠強度之錨錠位置。

(二) 使用合梯應符合安全規定，作業時需有人幫忙注意照顧，確保上下安全。

(三) 高處2公尺以上作業，應使用符合國家標準之高空工作車或檢查合格之吊籠。

(四) 在廠房屋頂上裝設或維修冷氣機，為防止踏穿採光罩、石綿瓦或自屋頂邊緣墜落，應使用安全帶並配合現地設置安全母索、踏板、安全網或捲揚式防墜器。

(五) 裝設或維修之冷氣機周圍多有感電之虞，應採取阻絕設備或停電措施，電動機具並使用漏電斷路器；冷氣安裝作業前，要先針對安裝位置周遭的金屬物件以驗電筆先行檢電，確保無其他漏電之虞。

勞動檢查處為預防冷氣安裝職業災害，訂定有「冷氣裝修安全作業指引」及製作「冷氣安裝作業危害預防宣導影片」，內容包含作業前檢點、冷氣拆除作業、冷氣安裝作業及高處作業等，針對各個項目進行安全步驟及作業安全注事項說明，供雇主及從業人員遵循，相關之安全作業指引及宣導影片可至桃園市政府勞動檢查處官方網站下載或線上觀看。

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