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冷氣墜落砸死女大生！安裝工人與僱主互推責任　一審判決出爐

▲▼金耀公司負責人劉智輾因外包商李建邦安裝冷氣不慎砸死政大女學生，雙雙被起訴涉犯過失致死罪嫌，劉男12日與死者家屬調解，受訪聲稱「所託非人」。（圖／記者黃哲民攝）

▲空調業者劉智輾（如圖）找工人李建邦到客戶家安裝冷氣機，不慎砸死政大女學生，劉男受訪聲稱「所託非人」。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

國立政治大學1位黃姓大二女學生，前年（2023年）在新北市板橋區新埔捷運站旁等公車，不幸遭17樓墜落的1台冷氣機砸死，安裝冷氣不慎闖禍的工人李建邦與僱主劉智輾，被起訴涉犯過失致死罪嫌，2人互推責任、未達成和解，黃女家屬拒絕原諒，新北地院今（7日）判李2年徒刑、劉1年6月徒刑，可上訴。

本案審理期間，劉男不認罪自稱無辜，還說自己新婚2年小孩剛出生，李男聲稱劉男明知他沒經驗仍派他去施工，劉男也有責任，法官安排2人與黃女家屬試行調解，黃女父母不滿劉、李2人仍老樣子相互推諉，黃母一度在調解室外痛哭「我的女兒再也回不來了！」黃父雙手合十、難掩悲戚。

劉男結束調解曾受訪說有誠意和解、「真的非常抱歉！我所託非人」，會盡最大努力負責，但最終調解破局，黃女家屬拒絕原諒。新北檢於事發同年8月，決議提供黃女家屬犯罪被害人補償金180萬元。

▲▼ 冷氣砸落，白衣女子閃躲。（圖／翻攝畫面）

▲監視器錄下冷氣墜落砸到女大生前的瞬間。（圖／翻攝畫面）

本案發生於2023年7月20日上午，21歲黃姓女學生和姊姊從新北市八里區要去新店區的駕訓班學開車，姊妹倆在新埔捷運站旁站牌等公車，1台重約30公斤的窗型冷氣機從天而降，黃女當場遭砸趴、頭破血流昏迷，雙腿也因巨大撞擊力而骨折。

姊姊幸運逃過一劫，見到妹妹倒地慘狀，急得爆哭，1位路過的護理師協助做CPR急救，黃女仍失去生命跡象，送醫不治。

警方獲報到場查出，經營空調公司的劉智輾，找論件計酬的李建邦到現場旁的社區大樓17樓，為王姓客戶安裝直立式窗型冷氣機，李男獨自施工，將機身放在窗框上卻沒先鎖好螺絲，也沒確認零件有無固定就粗心鬆手，以致冷氣機瞬間墜落，釀成不幸意外。

▲▼板橋冷氣墜落砸死21歲政大女大生，李姓冷氣工人移送。（圖／記者陸運陞攝）

▲安裝冷氣失手掉落砸死女大生的工人李建邦。（資料照／記者陸運陞攝）

李男被警方查獲時，當場臉色蒼白認錯，被移送檢方複訊後交保3萬元並限制住居。檢方偵辦發現，李男根本不會安裝本案冷氣機型，邊施工邊打電話給劉男求救，甚至案發後會勘現場時，李男仍分不清這款冷氣機型「包材尺寸」與「安裝尺寸」的差別。

檢方認為劉男本身具有乙級冷凍空調裝修技術士資格，已知李男沒經驗也沒能力安裝，卻為省錢輕率讓李男單獨施工，以致疏忽造成正值青春芳華的被害人無端消殞、使家屬承受莫大哀慟，且劉、李2人多所辯解、犯後無悔意，依過失致死罪嫌起訴2人，建請對劉男從重量刑。

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