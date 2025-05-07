冷氣墜落砸死女大生！安裝工人與僱主互推責任　一審判決出爐

▲空調業者劉智輾（如圖）找工人李建邦到客戶家安裝冷氣機，不慎砸死政大女學生，劉男受訪聲稱「所託非人」。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

國立政治大學1位黃姓大二女學生，前年（2023年）在新北市板橋區新埔捷運站旁等公車，不幸遭17樓墜落的1台冷氣機砸死，安裝冷氣不慎闖禍的工人李建邦與僱主劉智輾，被起訴涉犯過失致死罪嫌，2人互推責任、未達成和解，黃女家屬拒絕原諒，新北地院今（7日）判李2年徒刑、劉1年6月徒刑，可上訴。

本案審理期間，劉男不認罪自稱無辜，還說自己新婚2年小孩剛出生，李男聲稱劉男明知他沒經驗仍派他去施工，劉男也有責任，法官安排2人與黃女家屬試行調解，黃女父母不滿劉、李2人仍老樣子相互推諉，黃母一度在調解室外痛哭「我的女兒再也回不來了！」黃父雙手合十、難掩悲戚。

劉男結束調解曾受訪說有誠意和解、「真的非常抱歉！我所託非人」，會盡最大努力負責，但最終調解破局，黃女家屬拒絕原諒。新北檢於事發同年8月，決議提供黃女家屬犯罪被害人補償金180萬元。

▲監視器錄下冷氣墜落砸到女大生前的瞬間。（圖／翻攝畫面）

本案發生於2023年7月20日上午，21歲黃姓女學生和姊姊從新北市八里區要去新店區的駕訓班學開車，姊妹倆在新埔捷運站旁站牌等公車，1台重約30公斤的窗型冷氣機從天而降，黃女當場遭砸趴、頭破血流昏迷，雙腿也因巨大撞擊力而骨折。

姊姊幸運逃過一劫，見到妹妹倒地慘狀，急得爆哭，1位路過的護理師協助做CPR急救，黃女仍失去生命跡象，送醫不治。

警方獲報到場查出，經營空調公司的劉智輾，找論件計酬的李建邦到現場旁的社區大樓17樓，為王姓客戶安裝直立式窗型冷氣機，李男獨自施工，將機身放在窗框上卻沒先鎖好螺絲，也沒確認零件有無固定就粗心鬆手，以致冷氣機瞬間墜落，釀成不幸意外。

▲安裝冷氣失手掉落砸死女大生的工人李建邦。（資料照／記者陸運陞攝）

李男被警方查獲時，當場臉色蒼白認錯，被移送檢方複訊後交保3萬元並限制住居。檢方偵辦發現，李男根本不會安裝本案冷氣機型，邊施工邊打電話給劉男求救，甚至案發後會勘現場時，李男仍分不清這款冷氣機型「包材尺寸」與「安裝尺寸」的差別。

檢方認為劉男本身具有乙級冷凍空調裝修技術士資格，已知李男沒經驗也沒能力安裝，卻為省錢輕率讓李男單獨施工，以致疏忽造成正值青春芳華的被害人無端消殞、使家屬承受莫大哀慟，且劉、李2人多所辯解、犯後無悔意，依過失致死罪嫌起訴2人，建請對劉男從重量刑。