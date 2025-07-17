「夏日1神器」蝦皮販售竟違規　13賣家被罰了

▲台中市食品藥物安全處查獲16件光能除毛儀違規販售案件，其中12件是民眾在蝦皮購物擔任賣家販售。（圖／台中市食品藥物安全處）

記者趙蔡州／綜合報導

隨著夏季將至，除毛產品熱銷，台中市食品藥物安全處表示，光能除毛儀是第二級醫療器材，依法不得於網路販售，2023年至今已查獲16件網路違規販售案件，13件是民眾在蝦皮購物擔任賣家販售，另有3件是公司在MOMO購物、Pchome商店街、松果購物販售，其中9件為台中市業者、其他7件是外縣市業者，均依《醫療器材管理法》開罰3萬元。

台中市食品藥物安全處呼籲民眾，切勿網購來路不明的儀器，購買前應確認外包裝是否標示醫療器材品名、許可證字號及廠商資訊，確保自身安全與權益。

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台中市食品藥物安全處舉例，小美日前透過網路購買標榜「無痛除毛」的儀器，收到商品後發現標示不清，且實際效果與廣告內容不符，要求退貨卻遭拒，才發現是違規販售的非法產品。

食安處指出，使用雷射光能或熱能達到除毛效果的裝置，依規屬第二級醫療器材，使用時需根據身體部位調整能量強度，才不會有傷害肌膚的疑慮，而這類產品依法不得於網路販售，民眾購買時應謹慎查核，切勿因價格低廉或購買便利而貿然下單。

食安處說，想要安全的購買各類合格的醫療器材，應留意產品外包裝是否有清楚標示醫療器材品名、許可證字號及廠商資訊等，建議可至衛福部食藥署網站查詢醫療器材的相關資訊。

此外，並非所有的醫療器材皆可於網路販售，依法僅第一級（如OK繃及一般醫用口罩等）及部分第二級醫材（如耳溫槍、保險套等）才可在網路販售。

食安處補充，未來市府將持續稽查，強化源頭管理，若發現違規銷售未經核准之醫療器材，將依法處辦，守護市民健康安全。