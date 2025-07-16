文總台灣文化祭移師大阪中之島公園　攤位品牌數破百家創新高

▲文總主辦日本超人氣台灣文化祭「TAIWAN PLUS」邁入第六屆，文總秘書長李厚慶表示，今年TAIWAN PLUS聚焦六大面向：選物、台味、設計、互動、特展、永續，參與品牌破百家。（圖／文化總會）



記者陶本和／台北報導

文總主辦日本超人氣台灣文化祭「TAIWAN PLUS」邁入第六屆，今年配合文化部「We TAIWAN 台灣文化in大阪・關西世博」交流計畫，首度移師大阪中之島公園舉行，並命名為「台日新風」，呼應大阪世博主題「讓生命更光輝的未來社會藍圖」。本屆也首度延長至兩個周末（8/9-10、8/16-17），攤位品牌數突破百家，創歷屆新高，全面展現MIT文化創意與台灣味。

「當你真心渴望某樣東西時，全宇宙都會聯合起來幫助你。」李遠部長致詞時，引用《牧羊少年奇幻之旅》金句，感謝各部會及民間力量共同實現「We TAIWAN」前進大阪夢想。他也肯定「文化什麼都會，總是創造文化潮流」的文化總會，願意加入由文化部主辦的「We TAIWAN」文化世博行動，為活動增添助力，期盼大家帶著代表台灣包容、創新的精神前進大阪，讓世界在科技與經濟之外，以「文化」角度看見台灣。

文總秘書長李厚慶說，今年TAIWAN PLUS聚焦六大面向：選物、台味、設計、互動、特展、永續，參與品牌破百家，其中超過20個品牌為首次參與，盼讓日本朋友親身感受到台灣文化的創意能量。他也感謝文化部，讓文總有機會跟著台灣文化國家隊前進大阪，參與這場國際盛事，並感謝民間夥伴的支持，無論是企業、設計師、平台，大家都是台灣獨一無二的珍珠，文總作為繩子將大家串連起來，變成一條美麗的珍珠項鍊。

外交部亞太司副司長林郁慧表示，TAIWAN PLUS自啟動以來，在東京與京都皆締造亮眼成績，已成為日本最具影響力之一的文化活動。外交部每年持續支持這項行動，「因為我們深信文化的力量，能夠跨越語言跟國界，並讓世界感受到台灣的多元獨特魅力」。她強調，TAIWAN PLUS為深化台日友誼的重要橋樑，期待藉由世博的國際舞台，讓來自世界的旅客看見台灣、愛上台灣。

▼文總主辦日本超人氣台灣文化祭「TAIWAN PLUS」邁入第六屆，今年配合文化部「We TAIWAN 台灣文化in大阪・關西世博」交流計畫，首度移師大阪中之島公園舉行，並命名為「台日新風」。（圖／文化總會）



交通部觀光署副署長黃勢芳表示，文化是觀光的靈魂、觀光是文化的舞台，透過文總舉辦TAIWAN PLUS，讓靈魂跟舞台完美結合。他指出，日本人非常喜歡來到台灣，雖然今年入境人數因多重因素影響表現不佳，但日本旅客仍為來台最大客群，顯示深厚文化淵源與交流熱度，也要感謝文總協助推廣台灣美食與文化，讓台灣在日本市場繼續保持強大吸引力，並期待未來繼續攜手合作。

原民會經濟發展處長王瑞盈也介紹，原民會此次以推動「LiMA」品牌參與活動，將帶著200多項文創商品及28條原住民旅遊路線前進大阪。經統計，LiMA旗艦店逾3成銷售來自外國客，其中又以日本旅客佔最大宗，這次能夠前往日本參與TAIWAN PLUS，相信對於台灣原住民族文化在國際上的推廣有著相當助益，感謝文總與文化部讓原住民品牌有機會站上國際舞台。

最後，文總特別感謝兆豐銀行、合作金庫銀行、台灣菸酒股份有限公司、陽明海運文化基金會、好好手感微笑市集、究方社、Blob Club、Pinkoi、長榮航空、中華民國工業設計協會、嘖嘖等企業貴賓今日到場與會。