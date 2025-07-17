最後身影曝光！陸男被騙去泰國遭綁架撕票　前同事設局是共犯　

記者任以芳／綜合報導

大陸一名男子被前同事騙去泰國做「玉石生意」，沒想到遭到綁架撕票。泰國清邁警方昨15日召開新聞發佈會，通報大陸籍男子楊某（32歲）綁架撕票案最新進展，包括最後生前身影也曝光。

泰國清邁警方今日召開新聞發佈會，通報中國籍男子楊某（32歲）綁架撕票案最新進展。被害人楊某是廣西某貿易公司職員，與胡某為前同事關係。

▲大陸被害男子楊某（前）遭到前同事欺騙去泰國 。（圖／翻攝 新京報）

被害人遇害前在餐廳的監控畫面首度公開，顯示7月8日晚楊某與同行者胡某（29歲）在清邁某餐廳與兩名嫌疑人會面時神情自然，未察覺異常。

根據泰國警方披露，這一起跨國犯罪團伙作案分工明確，胡某以「玉石生意」為名誘騙楊某赴泰國，另兩名嫌疑人（1名中國籍、1名泰籍）實施綁架。

7月8日會面時，犯罪嫌疑人在飲料中摻入鎮靜劑致楊某昏迷，隨後將其劫持至清邁郊區出租屋，向家屬索要300萬泰銖（約合台幣250萬元）贖金。家屬籌措資金期間，犯罪嫌疑人於9日用錘子擊打楊某頭部致死，後將屍體拋棄在湄登縣山區。

▲ 大陸一名男子被騙去泰國被綁架撕票前被昏迷的身影。（圖／翻攝 新京報）

家屬10日報案，稱其被綁架並索要贖金後失蹤，警方已接連尋找其多日。泰國清邁府湄林縣警局警方14日接到報案，稱在當地湄林鎮Ban Pa Heo村路邊的小樹林中發現一具華人面孔的屍體，湄林警局警方遂協調泰國第五區警局警方、那空平公立醫院醫護人員及救援隊前往現場調查。

警方抵達現場後，在小樹林發現一具遺體，死者年約24-30歲，屍體被分別用黑色塑料袋、床單、塑料布先後包裹了3層，被運往此地拋屍荒野。警方通過初步調查，確定死者身份為陸籍男子楊某，最後案情才正式曝光。

中泰警方聯合行動中國駐清邁總領館證實，7月10日接到家屬求助後立即啓動領事保護機制，中泰警方成立聯合專案組。11日先抓獲胡某及泰籍嫌疑人瓦差拉蓬（27歲），繳獲作案用錘子、繩索等工具。經查，主犯李某（中國籍）已潛逃柬埔寨，中泰警方正通過國際刑警組織發佈紅色通緝令。泰國國家警察總署副署長素拉切表示，此案暴露出跨國犯罪新動向，將加強邊境口岸可疑人員排查。

▼ 家屬當天報案，大陸警方立刻成立中泰聯合專案小組。（圖／翻攝 新京報）