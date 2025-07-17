被300公斤愛車壓困！騎士骨折家中痛苦哀號　桃園警火速救援

▲桃園男子被300公斤的愛車壓住受困，痛苦哀號動彈不得。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）



記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園市龍潭區14日下午2時許，一名王姓男子(43歲)的左腳踝被自家重達300公斤的重機壓住，動彈不得，疼痛不已的情況下只能報警求助，而員警到場隨即將車輛扶起，並通報119協助送醫，檢查後腳踝有骨折情形，所幸王男並無生命危險。

龍潭警分局石門派出所警員葉明文、張貴淵執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱龍潭區民生路有自摔車禍案件，警方趕抵現場卻未見車禍跡象，正準備聯繫報案人時，屋內傳來陣陣哀嚎聲。

員警循聲入內察看，發現王男倒臥客廳，且左腳踝被壓在300公斤的重機下，神情痛苦的向警方求助，原來是王男為了將愛車牽出保養、更換機油時重心不穩摔倒，導致受困，因此用手機報警請求協助。

員警見狀立即合力將重機扶起，並通知119救護人員到場處理，經初步檢視，王男左腳踝有骨折情形，警方與救護人員合力將其抬上擔架送醫，送醫前，王男擔憂家中無人照看恐遭宵小入侵，警方貼心協助關閉門窗並在他注視下妥善上鎖，讓王男能安心就醫。

所幸經送醫治療後，王男並無生命危險。對於員警即時援助，王男表達深切感謝，感激稱當下真的非常害怕，痛得動彈不得又無人援助，還好警方第一時間趕到並伸出援手，否則不知還得受困多久。



龍潭警分局分局長鄭文銘提醒民眾，無論在家中或戶外從事大型器械、重型機具操作時，務必評估自身體力與周遭環境安全，避免單獨進行高風險動作，以防發生意外時無人發現而延誤救援；同時也呼籲獨居者與鄰里保持良好互動，平時建立通報機制，有助於在緊急狀況中爭取寶貴時間，共同守護自身與社區安全。