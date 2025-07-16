香氛瓶砸死女友塞塑膠桶！載她5歲女兒挖洞埋屍　惡男判13年

▲桃園市王姓男子去年8月間不滿同居女友抱怨，竟持香氛罐重擊頭部導致傷重死亡，王男擔心案情曝光將屍體裝袋放入橘色塑膠桶後挖洞棄屍，圖為案發大樓外觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、葉品辰／桃園報導

2024年8月桃園市八德區一名23歲王姓男子與26歲鍾姓女友發生口角後，拿香氛瓶打死鍾女並塞進塑膠桶，還開車載著對方不知情的5歲女兒，挖洞將鍾女棄屍。王男事後在父親勸說下自首，桃園地院國民法官庭審理後，昨(15)日將王男依傷害致人於死判有期徒刑11年、遺棄屍體判有期徒刑2年10月，應執行有期徒刑13年。全案還可上訴。

檢警調查，23歲王男與26歲鍾女為同居男女朋友關係，2人在八德區某社區同住，鍾女還帶著1名5歲女兒，去年8月27日清晨6時許，王男和鍾女因家庭開支、女兒學費與照顧等問題發生肢體衝突，王男持香氛玻璃罐朝鍾女頭部重擊多下，導致其倒地，右額挫傷與撕裂傷、鼻樑開放性骨折與創傷性腦損傷，約莫1小時後見鍾女無呼吸心跳。王男為避免遭同住友人察覺，將屍體以黑色垃圾袋層層包裹後放入橘色塑膠桶內，再移至位於地下室車內，然後帶著鍾女5歲女兒駕車前往龜山區樹人路某偏僻處，以鏟子挖洞將鍾女棄屍。

▲桃園市王姓男子去年8月間持香氛罐重擊鍾女頭部導致傷重死亡，圖為類似香氛玻璃罐，非本案物品。（示意圖／翻攝自網路）

返回住處後，同住友人不斷追問鍾女下落，王男父親知悉其犯行後也不斷勸說，王於是向中壢警分局自首，案發地八德警分局接獲中壢分局通知後，向桃園地檢署報請指揮偵辦，於同日上午10時許在龜山區樹人路棄屍地點，起出遭棄置之鍾女屍體。

▲王姓男子將女友打成重傷致死後，帶著死者的5歲女兒開著此車前往龜山棄屍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

審理期間，國民法官庭認定王犯行明確，審酌他的行徑導致5歲女兒與媽媽生死兩隔，極其惡劣，但事後主動自首，並賠償被害家屬新台幣60萬元，顯示有一定程度的悔意。昨天審結將王男依傷害致人於死判有期徒刑11年、遺棄屍體判有期徒刑2年10月，應執行有期徒刑13年，全案可上訴。