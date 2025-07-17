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桃園捷運綠線列車高架段動態測試　力拚115年北段優先通車

▲桃園捷運綠線列車高架段動態測試

▲張善政視察「桃園捷運綠線主線列車測試」聽取簡報。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線列車高架段動態測試，16日於蘆竹區G13南竹中正北站進行。市府捷工局局長劉慶豐致詞時說出「將士用命」、同仁們立即以「不辱使命」呼應，鏗鏘有力的8字致詞，展現捷工局團隊積極推動綠捷的全力以赴；捷工局第一工務所主任李朝翔簡報中指出，捷運綠線工程比預定進度超前，持續往115年北段優先通車目標邁進。

▲桃園捷運綠線列車高架段動態測試

▲桃園捷運綠線主線列車測試。（圖／市府提供）

桃園市長張善政於視察「桃園捷運綠線主線列車測試」，親自搭乘列車自G13南竹中正北站往返G14蘆竹中正北站，了解列車動態測試及車站設施規劃。張善政表示，桃園捷運綠線優先通車段營運所需6列列車已全數交付，預計今（114）年底前第一階段所需20列列車也將全數抵達桃園進行測試。

▲桃園捷運綠線列車高架段動態測試

▲捷運綠線採用世界領先的GoA4(Grades of Automation 4）全自動無人駕駛系統。（圖／市府提供）

而今日列車首度駛進高架段，正式向市民展示捷運綠線建設成果，也盼工程團隊持續努力克服挑戰，向明（115）年北段優先通車目標穩健邁進。

張善政說，G13南竹中正北站為捷運綠線全線首座對外亮相的車站，象徵工程已邁入通車前的關鍵階段，北段優先通車高架段的所有車站，也預計於今年10月底陸續對外展示，地下段G11、G12站則預計於農曆年後，讓市民搶先一睹捷運車站風貌。

▲桃園捷運綠線列車高架段動態測試

▲一起見証桃園捷運綠線工程前進。（圖／市府提供）

捷工局表示，捷運綠線採用世界領先的GoA4(Grades of Automation 4）全自動無人駕駛系統，屬於中運量系統的最高自動化等級，這項技術具備全自動化駕駛、無需人員介入的特點，能夠自動調整行車速度、監控運行狀況，且能即時應對突發狀況，為乘客提供安全、穩定的乘車體驗。

桃園捷運綠線首列車自抵台後，密集進行一系列測試，從北機廠主維修工廠內進行各項測試，先完成車輛子系統靜態測試再交由行車監控（號誌）子系統進行靜態測試，復於114年2月正式送電至機廠測試軌後陸續完成測試軌上行車監控子系統駕駛模式切換（全自動無人駕駛、半自動、手動駕駛）等測試作業。捷運綠線首列車已於機廠經過一系列車輛及行車監控系統測試，逐步完成列車駛入主線軌道前須完成的測試作業。

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