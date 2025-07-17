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被女足退隊那天！女學生「深夜1暖舉曝光」　萬人感動：她真的很棒

▲▼ 。（圖／翻攝臉書粉專存在日曆）

▲簡奇陞被退隊那天，意外救了一個阿伯，並把對方送回家。（圖／翻攝臉書粉專存在日曆）

網搜小組／劉維榛報導

台師大女足教練爆出「抽血換學分」醜聞，受害女學生簡奇陞在記者會上，她勇敢摘下墨鏡，並對決嗆聲「該遮遮掩掩的並不是我」。而粉專「存在日記」也曝光簡奇陞被退隊那天一個超暖的故事，一位阿伯蜷縮蹲在馬路邊，並熱血靠著零碎關鍵字，成功把對方送回家，引發萬人暖喊「天啊，她真的很棒！」

簡奇陞向臉書粉專「存在日記」投稿，並以「被師大女足退隊的那天，我在路邊撿到一個阿伯」為開頭，那天深夜，她騎著車在環河東路上散心，「眼淚滿到快滴下來，突然看到一個阿伯蜷縮蹲在馬路邊。」

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當下，簡奇陞把難過拋到腦後，「叫了阿伯好久他才醒來，從瘦弱的臂彎裡抬起頭看我，他滿臉都是汗珠，混濁的眼球讓我想起了爺爺。」

問了對方住在哪裡，阿伯卻只說出「板橋文化路」、「富邦銀行」、「全家」等關鍵字，當下她決定賭一次，騎著車要載阿伯回家，一路上耳邊不斷傳來阿伯透露他的家庭狀況，「太太身體不好、小兒子是外科醫生，救人一輩子自己卻年紀輕輕死於心肌梗塞」，而阿伯就是為了出門辦死亡證明，卻也忘了回家的路。

簡奇陞認真傾聽每一句話，內心也感到莫名鼻酸，並嘆道「如果未來某天，我爸老了，也發生了類似的事，希望也能有人問問他需不需要幫忙。如果善能循環，我希望他們都能回到我愛的人身上。」

▲▼師大女足受害學生簡奇陞出面受訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲簡奇陞揭開「抽血換學分」醜聞。（圖／記者湯興漢攝）

騎著騎著來到板橋文化路上，簡奇陞真的順利抵達阿伯的家了，「鄰居們衝出來唸他，也感謝我。」但話鋒一轉，簡奇陞也感性直呼，「我想我暫時不會過得太順利，跟伯伯一樣，暫時找不到回家的路。」​

最後，簡奇陞也把悲憤化為正能量，並對自己喊話，「但至少在遇見阿伯的這天，我覺得自己好爛的這陣子，提醒了我，我沒辦法決定生活中會遇上多少不如意，也無法改變別人如何對待自己，不過我可以決定，自己要成為怎樣的人。」

粉專「存在日記」也在文章留言下方說明，簡奇陞這篇文章完全沒有提抽血換學分的故事，而是她被學校退隊當晚的故事。她沒有找人抱怨喝酒發洩，而是花了大半個晚上，送一個迷路的阿伯回家。

粉專「存在日記」繼續表示，大家只看見鏡頭前剛直憤怒的她，只知道事實，但那一個年輕生命對社會對自己的迷惘，她從來沒有講出來過，「我要做個好人嗎？做好人這麼難，我還要做個好人嗎？」

文末，粉專「存在日記」希望這事件能繼續延燒，並還給受害學生一個公道與真相，「簡同學真的，有成為她想成為的人吧。也請大家多關心師大女足抽血事件，她們才在立法院開完記者會，非常需要延續熱度。」

底下引來網友紛紛打氣，「天啊，她真的很棒，是社會的大人對不起她，沒有保護好這些孩子」、「妳很勇敢，社會要還你們一個公道」、「不對的程序、不對的方式、不正當的理由，一定要替自己爭取權益，加油」、「奇陞很棒，灰心喪志的同時，還能用心助人，希望妳對這個世界的善意，也能儘快回到妳身上」；就連台大名醫也轉發給予支持，「原來是今天在電視上看到的主角。妳真的大愛布施、而且無畏無懼的勇者」。

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