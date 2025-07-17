新北議會財產申報曝！　張慶忠夫婦身家百億、擁332筆土地

▲國民黨立委張智倫(左)、國民黨議員陳錦錠。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（17日）公布最新廉政公報，新北議會部分，國民黨議員陳錦錠與前立委張慶忠夫婦財力雄厚，名下有332筆土地、24筆建物、事業投資3億563萬2千元，債權16億8447萬5088元，主要是股東往來跟未兌現票據，另外有債務18億1225萬2千元，大部分是合建保證金跟預收款，身家粗估上百億。張家財力驚人，陳錦錠之子張智倫也申報有92筆土地、21筆建物全位於雙北，近期則有「漏報」美國千萬房產爭議。

根據監察院財產申報，陳錦錠與其夫張慶忠名下有332筆土地、24筆建物、存款1175萬9916元、股票總值1億6606萬2500元、7筆保險，其他具有相當價值之財產總值911萬，包含百萬等級的翠玉項鍊、鑽戒、多支勞力士錶、福州高爾夫球證以及骨董、紅木桌椅。

另外，陳錦錠、張慶忠還投資多家建設公司，總計3億563萬2千元，債權部分，則有16億8447萬5088元，主要是股東往來跟未兌現票據，也有債務18億1225萬2千元，大部分是合建保證金跟預收款。

而陳錦錠、張慶忠之子，國民黨立委張智倫則申報92筆土地、21筆建物全位於雙北，另外，張智倫名下有現金35萬7965元、存款3684萬8917元、股票3492萬5500元、8筆保險、2筆債權5085萬，分別是出售土地所得985萬與借款4100萬。事業投資663萬8162元，粗估身價上億。債務部分，也有9150萬，主要是出售土地未過戶完成的預收土地款8100萬及兩筆合建保證金。

另外，張智倫夫婦近期則被爆出，財產申報「漏報」一戶2018年購入、價值2500萬元至2900萬的美國加州房產，財產申報上並無該筆海外房產。張智倫辦公室僅回應，「已申報」。