川普爆私下問澤倫斯基「可否打擊莫斯科」　突改口喊：不該這麼做

▲ 川普傳出私下問澤倫斯基是否有能力打擊莫斯科。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普傳出與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，曾私下詢問烏方是否有能力攻擊莫斯科和聖彼得堡，但隨後改口稱烏克蘭「不應瞄準莫斯科」。

《金融時報》援引匿名消息來源披露，川普4日與澤倫斯基通話時曾鼓勵烏克蘭升級對俄攻擊，在電話中問道，「你能打擊莫斯科嗎？也打得到聖彼得堡嗎？」甚至直接詢問，若美國向烏國提供遠程武器，烏克蘭是否能做到。

綜合CNN及BBC等，這通電話就發生在川普3日與普丁通話隔天，但川普事後稱與普丁的對話「令人失望」。而消息人士透露，澤倫斯基在電話中回應川普，若擁有必要武器，烏克蘭確實可執行這類攻擊。

但川普本周態度大轉彎，15日明確表態，澤倫斯基「不該瞄準莫斯科」，且否認將提供遠程飛彈。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）也澄清，川普「只是在提問，而非鼓勵更多殺戮」，強調他正「努力阻止殺戮並結束這場戰爭」。

川普14日宣布將向烏克蘭提供軍援，包括愛國者飛彈在內的「所有武器」，並由北約承擔大部分費用。川普同時警告，若未能在50天內達成停火協議，將對俄羅斯貿易夥伴實施100%二級關稅。

克里姆林宮發言人佩斯科夫回應，川普提高關稅和提供武器的承諾「不是和平信號，而是繼續戰爭的信號」。而川普近日在BBC專訪中坦言對普丁感到「失望」，但強調跟普丁沒有鬧翻。