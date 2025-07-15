八里模擬共軍登陸「搞穿插」　特戰部隊誘至「口袋陣地」集火打擊

▲▼陸軍269旅上午在新北八里實施「縱深防禦」實兵演練。（圖／軍聞社提供）

軍武中心／台北報導

「漢光41號演習」實兵演練進入第七天，第三作戰區今日在八里守備區演練「縱深防禦」，透過「特種偵察」、「火力導引」與「特種作戰」等三項課目，驗證部隊在面對敵軍立體襲擊威脅下，運用新式裝備與戰術戰法，有效誘使敵軍進入預設的口袋陣地，最終穩固防禦縱深，展現國軍特戰部隊快速應變與精準打擊能力。

陸軍機步269旅今天上午，冒著高溫在新北八里執行縱深防衛作戰演練，模擬共軍自台北港及八里海灘登陸，構築灘頭陣地後持續推進，企圖以穿插戰術，穿越我軍防線突襲要點。

為了有效阻擊共軍推進，陸軍設置6道阻絕，分別為水泥塊、紐澤西護欄、鋼刺蝟及蛇腹型鐵絲網、機動阻絕器材（HESCO）、貨櫃，另外還動員遊覽車等充當第6道堵絕；隨後，透過雲豹甲車、拖式2B飛彈車與機械化步兵等進行抵抗戰鬥，以縱深空間運用兵、火力消耗登陸共軍。

在艷陽高照下，第三作戰區迅速統整情資，指派特戰部隊於周邊展開「特種偵察」，部分人員穿著城市迷彩服，進行偽裝潛伏，運用微型無人機掌握敵軍陣地、指揮所與後勤設施位置。

緊接著「火力導引」階段，偵察人員即時回傳目標資訊，完成座標回報與射彈修正，由作戰區火協中心完成目標分配與火力協調，雲豹甲車、拖式2B飛彈車等裝備，精準打擊敵軍集結區與防禦據點，驗證擊殺鏈運作效能。

最後「特種作戰」由特戰分遣隊員，攜帶人攜式刺針飛彈、標槍飛彈及狙擊槍，於敵行進動線部署伏擊陣地，有效遲滯敵軍行動，確保主戰部隊整建與防線穩定。

另外，根據中央社報導，到場觀摩的國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，共軍戰術向來強調「穿插」，也就是攻擊部隊碰到堅固據點或是遇到障礙物時，共軍戰術是盡可能繞過去，尋找新的空隙並快速突破。

揭仲指出，可以看到，陸軍先是以6道阻絕讓共軍必須要繞路通過，隨後再以聯兵營的機械化步兵，透過雲豹甲車、拖式2B飛彈車等火力支援逐步後撤，進而吸引共軍進入國軍預設的口袋陣地，也就是共軍深入國軍設下的火力交叉地帶與埋伏熱區。

揭仲表示，對於現地操演的結果，揭仲說明，過往國軍類似的操演，就是地面部隊不斷地推進，然後「揮國旗」結束，但今天的操演較能反映國軍戰時情況，將原本紙上的戰術，結合現地實況做演練。