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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾小平、游淑慧告發京華城案　陳佩琪：得意嘴臉我死都不會忘

▲陳佩琪到場向民眾黨支持者喊話，聲援柯文哲、彭振聲。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲妻子陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，柯妻陳佩琪今（16日）發文提到，有綠網軍要她記住是國民黨北市議員鍾小平、游淑慧告發京華城案，「我發誓，此生永遠不會忘記這兩人」，兩人在綠媒節目上被讚腦袋清楚時的得意嘴臉，到死都不會忘記；對於北檢昨批柯臉書帳號經常發文，帶動輿論風向，陳則酸，原來幾篇臉書就足以抗衡國家司法機器的迫害「你們也別太小看自己了啦」。

陳佩琪今在臉書發文，指「8位公務人員證稱京華城一切合法案」，縱然如此，她先生卻被抓去關了快一年了，「最近看他出庭時穿著短褲，露出的小腿佈滿大片烏青，上面還出現一條條五爪抓痕，看了讓人眼淚直掉」。

陳佩琪說，有次柯文哲坐在被告席上，用手比了比小腿傷口，不知道柯要跟她講什麼，在家這種毛病都是她來處理，如今卻只能遠遠地望著柯看， 連輕聲問句「怎麼了」都不可得，每一靠近，旁邊就傳來「看看可以，不可以出聲音交談」，柯文哲是什麼重刑犯？還是死刑犯？快一年了，還要這樣對待他？

陳佩琪說，回想京華城起因，一堆綠網軍不忘在她臉書下留言說要記住是鍾小平和游淑慧去告發的，「我發誓此生永遠不會忘記這兩人，也會記住綠媒在政論節目上大肆吹捧他們兩個是藍營『惟二』腦袋清楚的人，兩人在一旁還深以為傲，那個得意的嘴臉，我到死都不會忘記…」。

陳佩琪接著說，真的很想知道鍾小平告發京華城的事由是什麼？北檢可以大方公布出來看看嗎？還是議員自己說說看，是提供什麼有力的大事證，讓北檢大搖大擺到她家搜索、押人，「就憑在政論節目夢到說看到我家有6000萬到3億的現金？我也曾夢見你鍾小平家有1500個比特幣啊？！」

「接著是游淑慧的調查報告，也想請問北檢，游淑慧的調查報告是寫了什麼，讓你們如此大規模地搜索、羈押？」陳佩琪說，請游議員自己出來說說你的曠世巨著寫了些什麼，讓一堆人被押了一年，還不見落幕跡象？

陳佩琪表示，這事件有家屬不堪壓力而離世，先生健康被殘害到差點喪命，羈押期間公公離世，磋商一個告別式行程，還沒被定罪的人就沒人權到極點。過程喬了再喬，喬到最後家祭遲到，公祭開始就被拖走，火化時也不能在旁陪伴，先生說至今不知道父親骨灰放在哪裡，最近法院內還有一個在押、快80歲的被告，都在醫院開刀了，法院卻開出讓人無法交保的條件折騰他。

「最讓先生感傷、難以釋懷的是去年底公公生病這段期間。」陳佩琪說，去年9月柯文哲被押後，公公開始重病不起，後來發生心肌梗塞，這雖是柯的專長，但卻無法親自照顧，年底被押4個月了，本以為該找的證據都找了， 也該放人了，沒想到羈押到父親過世、舉行告別式都還不放人。

陳佩琪說，年底柯文哲戒護去台大醫院ICU探視父親，說了一句「 此仇不共載天」，年初問過柯確實有講過這句嗎？他說千真萬確，他有講過，只是不知道這句話當初是怎麼漏出去的？ 神通廣大的鏡檢？在旁的醫護人員？還是戒護科人員？套句法律術語，「不想爭執這個」，這沒意義。

陳佩琪說，她只意識到，民進黨動用國家司法機器，千方百計想置柯文哲於死地， 那種殘暴、栽贓、壓迫和羞辱，這輩子已是不共載天了，「現在才寫幾篇臉書澄清京華城事實，就開始說這就是影響、壓迫證人和串證？原來幾篇臉書就足以抗衡國家司法機器的迫害啊？你們也太小看自己了啦」。

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