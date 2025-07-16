柯文哲臉書成延押理由！　吳宗憲：證人翻供才符合羈押要件

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

台北地院15日召開前民眾黨主席柯文哲的延押庭，檢方認為，柯文哲的個人名義臉書，在每次證人出庭後對其施壓，將證人說詞做成圖卡批評攻擊，以此勾串與傳達主張，斷章取義、帶動輿論影響司法判斷。對此，國民黨立委吳宗憲表示，寫臉書當然不構成押人的理由，但檢方把寫臉書跟勾串證人接在一起，這才是重點。

媒體問到，檢方將寫臉書跟串證勾連在一起，是否合理？吳宗憲提到，自己沒有看柯文哲臉書寫什麼，但針對寫臉書與延押之間的關聯性，寫臉書不是重點，而是若今天寫臉書要任何證人翻供，那當然符合羈押要件，至於臉書內容是否構成影響證人的說法，這他還需要再去看一下內容。

針對北檢認為柯文哲要延押的其中一個理由，是因柯團隊會寫臉書，造成證人翻供，所以寫臉書成了構成押人理由，對此，吳宗憲表示，寫臉書當然不構成押人的理由，但檢方把寫臉書跟勾串證人接在一起，這才是重點。

另，針對柯文哲批評司法勾結特定媒體，特定媒體一直洩密相關偵查內容，吳宗憲說，違反不公開不是這一兩年的事情，最近只是愈來愈嚴重，他們其實很期待法務部能夠好好檢討，到底該怎麼去補這個洞，因為之前多次問部長，但部長說洩漏可能是任何一個環節，可能是檢方、可能是院方，可能是檢方裡面任何人，也可能是律師或當事人，所以以這樣的說法推責任，可以看出司法就沒有要處理。