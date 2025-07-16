逼抽血實驗　台師大校友嗆「你們下地獄」：2693萬補助誰拿走？

▲台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）

記者施怡妏／綜合報導

台師大女足隊的教練強迫學生「抽血配合研究」，若不聽從，學生就無法拿到學分，許多受害者跳出來揭開內幕。對此，身為台師大校友的名嘴、公民老師黃益中痛批「狼心狗肺，可以準備下地獄了」，此外，周台英所參與的「精準運科計畫」獲得國科會高達2693.5萬元的補助，背後可能涉及龐大的金錢利益。

黃益中在臉書發文，身為台師大校友，對老師們只想說四個字「狼心狗肺」，更指出「你們，可以準備下地獄了」。

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黃益中認為，此事背後可能涉及龐大的金錢利益，因周台英所參與的「精準運科計畫」獲得國科會高達2693.5萬元的補助，「到底誰拿了錢，我相信檢調會查個水落石出。」文末還tag「共犯結構」、「上下交相賊」。

針對此事，教育部說明，此案件涉及校園霸凌與研究倫理，情節重大，教育部已依法完成行政裁罰，並要求學校限期改善並函覆教育部。對於教師處分落差情形，教育部會盡速召開「校園霸凌事件審議委員會」，嚴格檢視台師大教評會所作出決議，若有違法或不當會退回要求重審。

教育部也會組成專案小組，並與國科會跨部會合作就其他可能爭議事項進行全面調查與審議，而研究主持人、共同主持人分別處50萬元罰鍰，台師大也處110萬元罰鍰。教育部已命台師大自7月1日起停止受理新案人體研究審查，限期3個月內完成改善並函報本部。