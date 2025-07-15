漢光41號演習意外連環爆！裝甲車翻覆釀2傷　士兵送醫畫面曝

▲台東志航基地今一輛裝甲車不明原因翻覆，2士兵受傷送醫 。（圖／記者揚晨東翻攝）

記者揚晨東、潘鳳威／台東報導

國軍「漢光41號」演習至7月9日展開，然而至今卻大小事故頻頻。除了多輛軍用車與民車擦撞外，12日晚間八軍團一輛悍馬車在高雄旗山區自撞石墩，造成3名官兵受傷。今(15)日下午1時許，台東空軍志航基地一輛輪型裝甲車又因不明原因翻覆，導致2名士兵受傷，其中一人左腿明顯有傷。事發後軍方立即派出救護車，將傷者送往台東馬偕醫院治療，詳細事故原因仍待進一步釐清。

▲陸軍V150裝甲車。（示意圖非當事車輛／軍聞社提供）

對此空軍司令部今（15）日表示，本屬憲兵中隊V-150輪型甲車，下午於營內執行任務返防期間發生翻覆事件，駕駛及車長輕傷且意識清楚，目前送往臺東馬偕醫院診療，本部已派員實施調查以釐清肇案原因，確保人員、裝備安全及任務順遂。

「漢光41號」演習至今已進入第七天，然而大大小小的意外卻接連不斷發生。10日晚間桃園新屋區，陸軍542旅M109A5自走砲車撞4輛民用汽車 ；12日晚間陸軍八軍團一輛悍馬車行經旗山區旗南三路時，不慎自撞石墩，車上3名男官兵受傷 ；13日陸軍六軍團一輛CM-11勇虎式戰車行經桃園市大園區漁港路段時，擦撞對向停等的民用轎車。

▲12日八軍團一輛悍馬車自撞造成3官兵受傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲13日六軍團一輛CM-11勇虎式戰車擦撞民車。（圖／記者沈繼昌翻攝）